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Видеофакт: дайвер подплыл к огромной китовой акуле у побережья США

11.07.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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У побережья штата Мэриленд на востоке США группа рыбаков столкнулась с гигантской китовой акулой. 20-тонное существо подплыло прямо к лодке, один из рыбаков прыгнул в воду, чтобы дотронуться до акулы, но та уплыла. Спустя какое-то время рыба вернулась, и дайвер смог приблизиться к ней.

Видеофакт: дайвер подплыл к огромной китовой акуле у побережья США
© Pixabay
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"Я плаваю очень много, но не думал, что однажды смогу оказаться рядом с таким существом. Хотя было и страшно, но это определенно того стоило", — рассказал Джош Шлеупнер, дайвер, подплывший к акуле.

По описанию очевидцев, акула достигала длины более 12 метров.

Китовые акулы являются крупнейшими представителями своего вида. В конце 1990-х годов появилась научная информация о китовой акуле длиной 20 метров и весившей 34 тонны. Для человека это существо опасности не представляет.

 
 
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Около восточного побережья США рыбаки столкнулись с китовой акулой. Смотрите на видео, как один из дайверов решил подплыть к огромной рыбине.

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