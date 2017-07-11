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Ракетные пуски: кадры стрельбы комплекса "Точка-У"

11.07.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тактический ракетный комплекс "Точка" (по классификации НАТО — "Скарабей") был разработан в 1968 году в Коломенском КБ машиностроения, а принят на вооружение советских войск в 1975 году.

Буква "У" в названии комплекса означает — увеличенная дальность полета ракеты. Максимальная дальность стрельбы составляет 120 километров.

Комплекс до сих пор состоит на вооружении российской армии и ряда других стран СНГ и бывшего Варшавского договора.

 
 
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На полигоне Капустин Яр состоялись практические пуски ракетного комплекса "Точка-У". Смотрите на видео, как происходит подготовка к стрельбам и сами пуски ракет.

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