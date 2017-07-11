Тактический ракетный комплекс "Точка" (по классификации НАТО — "Скарабей") был разработан в 1968 году в Коломенском КБ машиностроения, а принят на вооружение советских войск в 1975 году.

Буква "У" в названии комплекса означает — увеличенная дальность полета ракеты. Максимальная дальность стрельбы составляет 120 километров.

Комплекс до сих пор состоит на вооружении российской армии и ряда других стран СНГ и бывшего Варшавского договора.