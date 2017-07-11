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Появился второй трейлер фильма, снятого по "Темной башне" Кинга
11.07.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Согласно сюжету фильма, главный герой, стрелок Роланд Дискейн, которого играет Идрис Эльба, занимается поисками Темной башни, оберегающую Вселенную от уничтожения. Противника стрелка, Человека в черном, играет Мэтью Макконахи, который ранее планировался на роль стрелка.
Продюсером картины стал сам 69-летний "Король ужасов". Режиссером картины выступил датчанин Николай Арсель. Фильм выйдет в прокат 27 июля.
"Темная башня" — серия романов Кинга, повествующая о путешествиях Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Всего было написано восемь романов цикла, однако многие другие книги Кинга так или иначе связаны с циклом некоторыми персонажами и сюжетными линиями.
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Второй трейлер фильма, снятого по циклу популярного американского писателя Стивена Кинга "Темная башня", опубликован на канале Sony Pictures. Смотрите на видео, что...
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