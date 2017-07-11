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Появился второй трейлер фильма, снятого по "Темной башне" Кинга

11.07.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Согласно сюжету фильма, главный герой, стрелок Роланд Дискейн, которого играет Идрис Эльба, занимается поисками Темной башни, оберегающую Вселенную от уничтожения. Противника стрелка, Человека в черном, играет Мэтью Макконахи, который ранее планировался на роль стрелка.

Появился второй трейлер фильма, снятого по "Темной башне" Кинга
© Sputnik/
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Продюсером картины стал сам 69-летний "Король ужасов". Режиссером картины выступил датчанин Николай Арсель. Фильм выйдет в прокат 27 июля.

"Темная башня" — серия романов Кинга, повествующая о путешествиях Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Всего было написано восемь романов цикла, однако многие другие книги Кинга так или иначе связаны с циклом некоторыми персонажами и сюжетными линиями.

 
 
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