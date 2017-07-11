﻿ Минчане задержали неадекватного мужчину, громившего машины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане задержали неадекватного мужчину, громившего машины

11.07.2017 19:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По информации пользователя, разместившего видеоролик на YouTube, ЧП произошло в Минске накануне.

Неадекватный мужчина палкой успел повредить две машины – у одной помял капот, у второй – разбил стекло. Задержать дебошира сумели местные жители, которые впоследствии передали его правоохранителям.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители белорусской столицы сумели задержать мужчину, который палкой бил припаркованные во дворе жилого дома автомобили. Смотрите на видео кадры инцидента во...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика