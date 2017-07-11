Минчане задержали неадекватного мужчину, громившего машины

По информации пользователя, разместившего видеоролик на YouTube, ЧП произошло в Минске накануне.

Неадекватный мужчина палкой успел повредить две машины – у одной помял капот, у второй – разбил стекло. Задержать дебошира сумели местные жители, которые впоследствии передали его правоохранителям.