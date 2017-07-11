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Минчане задержали неадекватного мужчину, громившего машины
11.07.2017 19:58 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации пользователя, разместившего видеоролик на YouTube, ЧП произошло в Минске накануне.
Неадекватный мужчина палкой успел повредить две машины – у одной помял капот, у второй – разбил стекло. Задержать дебошира сумели местные жители, которые впоследствии передали его правоохранителям.
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