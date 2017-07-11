Муж забирает все деньги и запретил общаться с дочерью: психолог комментирует письмо читательницы

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

Я второй раз в браке. Сыну — три месяца. От первого брака — семнадцатилетняя дочь.

Мои отношения со вторым мужем развивались стремительно. Ухаживания, подарки, комплименты — я была словно в раю! Не могла нарадоваться своей жизни, все было как в сказке! После свадьбы я оставалась в таком же эмоциональном состоянии.

Но постепенно все менялось. Я стала осознавать реальность. С одной стороны, мой муж меня очень любит! Но с другой…

Когда нашему малышу только исполнилось полтора месяца — ушел из жизни мой папа. Перед этим он болел. Требовались деньги на лекарства. Муж наотрез отказался помочь! На все мои доводы отвечал, что «не ишак на всех работать». Устраивал скандалы, когда я ездила к папе, не пускал меня. Говорил, что я должна быть с сыном. Все предложения: поехали вместе, съезди сам, а я дома останусь — воспринимались в штыки. Муж отвечал: ты должна сидеть дома с ребенком, я не поеду, потому что твой отец мне никто, я к нему ничего не чувствую, не надо вообще к нему ездить. Когда папы не стало, то он не дал деньги даже на цветы. Я не могу все это забыть и простить. Мне кажется, что это может разрушить наши отношения.



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Также поднялся вопрос о дочери. Он с одной стороны говорит, что поможет ей материально, с другой — ни копейки на нее не выделяет, мол, он нам не ишак. Я и дальше бы ее сама содержала, но сейчас занята воспитанием маленького сына. Дочь уехала в Минск, а я живу в другом городе. Муж категорически против, чтобы я хоть раз в квартал навещала дочь. Он говорит, что она взрослая и что пусть живет на что хочет и как хочет. Я стараюсь хоть чем-то ей помочь. Но муж даже против наших разговоров по телефону, но я настояла, сказала, что буду разговаривать столько, сколько посчитаю нужным! Был скандал, но я свое отстояла.

Мне он тоже деньги не дает, чаще всего вообще. Только очень редко минимальные суммы на булочку. На мои доводы о том, что это материальное насилие, муж отвечает: «Ты все растранжиришь, а я знаю, как деньги тратить». Хотя не было ни одного случая, чтобы я хоть что-то растранжирила! Все финансы у него под контролем! Даже моя карточка с пособием на ребенка!

Муж постоянно проверяет мой телефон, кто что мне написал, сколько с кем я говорила и все мои социальные сети! Я сменила пароли — опять скандал, но я ему новые пароли уже не сказала. Объясняю, что это некрасиво, это плохой тон. В ответ — «значит, тебе есть что скрывать!». Но когда попросила пароль от его почтового ящика, то он устроил скандал. Проверке подвергаются не только электронные сообщения, но и карманы, сумочка. И всегда ответ один — ты должна радоваться, что я проверяю, ведь это означает, что ты мне небезразлична.

К нам постоянно приходит его мама. В любой момент может открыться дверь - на пороге она. Свекровь роется в вещах и все перекладывает по-своему. Даже в моем нижнем белье, а на мои претензии прилетает ответ: «А разве это твое? Я думала, что мое».

Я так жить не могу! Решила, что сынок подрастет, я выйду на работу и тогда буду думать о варианте самостоятельного жилья!

У мужа много хороших качеств! Он нежный, внимательный, старается заработать, верный, по дому помогает, вкусно готовит. Но с ребенком не помогает. Максимум в сутки на 10−15 минут подойдет, посмотрит с умилением, покачает, потом говорит, что ему надоело, и уходит. Говорит, что воду не надо на сына тратить — она дорогая, и все остальное тоже дорого, надо обходиться минимумом. Сам ходит по два раза в день в душ, себе ни в чем не отказывает, на себе не экономит! Я предложила ему не мыться, экономить, но сына надо купать!

Мама мужа постоянно говорит, как всем вокруг повезло, и только мы несчастные. Для меня это ужас. Я им двоим постоянно говорю, что счастье внутри каждого из нас, что зависть разрушает, что надо самим к чему-то стремиться! Но похоже я разговариваю сама с собой. Они очень зависимы от мнения окружающих. Постоянные фразы — а что подумают другие.

Друзья моего мужа считают, что мне очень повезло с ним, они думают, что он хорошо зарабатывает, что мы образцовая семья! Даже лучшие друзья не догадываются об обратной стороне медали. Муж при чужих всегда идеален! Повторюсь! Даже лучшие друзья не догадываются о другой стороне его личности! При них он другой! Только самым близким и родным он показывает обратную сторону. В период его ухаживаний и в первые месяцы брака я даже не догадывалась об этой его стороне! Осознание приходило медленно, и сначала я все оправдывала.

Муж повторяет, что хочет, чтобы я чувствовала себя свободно и комфортно. Но когда я говорю, что мне не нравится, когда его мама так приходит и роется в моих вещах - случается скандал! Ведь маму нельзя трогать, она всегда права! И на все остальное тоже такая реакция. С одной стороны, он сам говорит, что надо все обсуждать и говорить, с другой — сразу скандал! Получается, что его и свекровь можно только хвалить. Все остальное воспринимается в штыки.

Что делать в моей ситуации? Подскажите, может, дело во мне? Что мне в себе надо менять? С чем работать?

Комментарий психолога « Центра успешных отношений » Елены Дубовик

Быстрое развитие отношений чревато ошибками и разочарованиями. Особенно настораживать должна эйфория, чувство сказки и рая. Нереальность происходящего свидетельствуют о скрытой опасности, поскольку вы попадаете в поле позитивных проекций. Детское чувство внезапно сбывшейся мечты, защищенности, нирваны и безопасности невозможно во взрослом состоянии. Обратной стороной замечательно прекрасных вещей является темная сторона, с которой героиня встретилась немного позже.

В письме описана разновидность насилия: эмоциональное, материальное и контроль над поступками. Причиной подобных явлений могут быть: незрелость, пример в родительской семье, травматический опыт насилия или отсутствие любви в раннем возрасте, в связи с которым принято неосознанное решение вести себя противоположным образом. Понятия истинной настоящей любви подменяются недопустимой для взрослого человека степенью симбиоза (слиянием, созависимостью). В глубине всего этого всепоглощающий страх, тревога и одиночество.

Чем ближе отношения, чем теснее присутствие, жёстче контроль и удушающая забота. Доминирующий пытается избавиться от своего страха и тревоги, контролируя и опекая партнера, проецирует на него свое младенческое одиночество и беспомощность, поэтому считает, что, избавив близкого от свободы и воли, сделает счастливым.

Описанные отношения поглощающие, подавляющие, разрушающие, тормозящие в развитии. Симбиотический союз существует за счет подавления свободы и ценности другого, однако подчиненный соглашается на это и имеет определённые черты, которые предрасполагают поэтому.



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Это наивность, пассивность, зависимость, беспомощность, подчинённость, отсутствие позиции, неуверенность, нереалистичность, желаемое принимается за реальность, легковерие, сентиментальность, смирение, отсутствие принципиальности, гордости, страх и вина. Отмечу, что в симбиотических отношениях эти качества поощряются, усиливаются и культивируются. Так порочный круг замыкается.

В основе подчиненной позиции лежит глубокое интоксикационное чувство вины, представление о низменной человеческой природе, о себе как о недостойном человеке, не способном быть самостоятельным, плодотворным, добродетельным. Вина чаще всего не осознается, рационализируется жертвой, культивируется, поощряется и развивается доминирующим партнером. Муж выступает с позиции авторитета и транслируют свои правила и законы, он средоточие и источник этических правил, совести, наказания и прощения. Это освобождает подчинённого от принятия решений, одновременно вызывает чувство подавленности, обиды и унижения.

Понятие любви подменяется насилием, а обладание, контроль, опека поддаются как сущность любви. Это можно назвать незрелой любовью, начальной ее стадией, зародышем, личинкой, из которой должна вырасти зрелая любовь. Она состоит из знания, понимания, уважения и заботы.

Быть достаточно зрелым человеком — это значит быть способным любить. Нужно учиться принятию себя, ответственности каждого за себя и за отношения. Это не ответственность за другого и не блокирование его воли, это ответственность за удовлетворение своих потребностей, свой личностный рост, качество своей жизни, качество отношений и их развитие.

Любовь невозможна без уважения к чувствам, потребностям, границам, индивидуальности своей и партнёра. Она плодотворна и продуктивна, способствует развитию каждого партнера, обогащает, помогает справляться с жизненными трудностями. Соглашусь, что ситуация из письма более реалистична и распространена, чем описанные мною зрелые отношения, которые выглядят несколько идеалистично. Стать зрелым человеком сложно, затратно, однако стремиться к этому возможно, и это состояние стабильно и истинно без оговорок. Ориентиром неизменно является внутреннее чувство гармонии, целостности, удовлетворенности, которое обычно называют счастьем.

Гуманистическая позиция утверждает, что в человеке много непроявленного, которое можно и нужно развивать, делая свою личность более гармоничной.

Качество, противоположное зависимости и подчиненности — независимость, есть в каждом из нас, и при определенных усилиях оно станет новой характеристикой нашей героини. Для этого кроме понимания и усилий нужен ресурс. Предпочтительна позитивная мотивация, хотя понимание, что эти отношения уже пришли в тупик, грозят разрушиться не только сами, но и разрушить их участников, тоже может стимулировать.

Моделирование более гармоничных отношений, основанных на уважении, понимании, свободе и зрелой любви, может являться мотивирующим и ресурсным для обоих. Убежденность, что «мы будем помогать друг другу меняться и это сделает наши отношения лучше», очень конструктивна. Еще одним ресурсом может являться сила, которая сейчас мужем используется на подавление и контроль, а женой проявляется как раздражение, неудовлетворенность и гнев на мужа и свекровь.

Одна и та же энергия может быть разрушительной и неконструктивной, как в данном случае, или созидательной и конструктивной, если ее осознать, очеловечить и направить в верное, нужное русло. Гнев как реакция на неудовлетворенные потребности в уважении и свободе сможет не «уничтожить мужа», признав его не оправдавшим ожиданий плохим человеком и расставшись с ним, а помочь героине выстроить здоровые границы.

Вопрос, сможет ли героиня найти силы, чтобы справиться, остается за ней. Мы можем, только занимаясь собственным развитием, поддержать ее и верить, что это возможно.