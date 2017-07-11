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Журавель написал заявление об увольнении, польский тренер прибыл на переговоры в Брест

12.07.2017 08:25 — Разное | Tut.by  
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Нынешний главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель написал заявление об увольнении в связи с несогласием с трансферной политикой клуба.


Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

Вместе с тем Журавель будет руководить командой 13 июля в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».

В свою очередь, польский специалист Мацей Бартошек прибыл в Брест на переговоры с руководством брестчан. Также специалист планирует посетить игру «Динамо» в Австрии против «Альтаха».


Мацей Бартошек. Фото: pilkanozna.pl

В минувшем сезоне Мацей Бартошек руководил «Хойничанкой», которую вывел в лидеры первой лиги (второго по рангу польского дивизиона), однако в ноябре 2016 года получил приглашение от «Короны» из Кельце, выступающей в экстраклясе. В итоге он привел «Корону» к 5-му месту, повторив лучший результат клуба в истории. Футболисты лиги признали специалиста лучшим тренером сезона, однако сменившиеся в «Короне» хозяева клуба продлить контракт Мацею Бартошеку не предложили.

Между тем стал известен состав «Динамо-Брест», который отправится в австрийский Альтах на матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

В среду утром чартером из Бреста вылетают следующие игроки:

Вратари: Жереми Малерб, Владислав Хвин.

Защитники: Алексей Гаврилович, Андрей Лебедев, Борха Докаль, Олег Веретило, Максим Витус, Дмитрий Алисейко, Адриан Аврамия, Алексей Иванов.

Полузащитники: Чиди Осучукву, Леандро Торрес, Алексей Легчилин, Павел Седько, Дмитрий Герман, Максим Чиж, Кирилл Премудров, Салив Бабаво, Джуниор Этунди.

Нападающие: Александр Демешко, Роман Василюк, Дмитрий Мозолевский, Джоэль Фамейе, Кирилл Кириленко, Артем Милевский, Нивалдо, Александр Вуячич.

Игра пройдет 13 июля на стадионе «Кэшпоинт-Арена» в Альтахе и начнется в 19.30 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест
 
 
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Нынешний главный тренер брестского "Динамо" Владимир Журавель написал заявление об увольнении в связи с несогласием с трансферной политикой клуба.

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