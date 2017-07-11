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В 26 выглядеть на 50: как женщина с заболеванием кожи меняет мир моды

12.07.2017 08:20 — Разное | Tut.by  
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Модели — это недостижимый идеал красоты, который создает индустрия моды. Этот бизнес строится на внешнем виде и определенных стандартах. Но всегда находятся первопроходцы, которые рискнут оспорить понятие «выглядеть как модель».


26-летняя модель Сара Герц одна из таких людей. У девушки редкое заболевание кожи, которое заставило выглядеть ее старше своих лет.

Когда девушке было 10 лет, врачи диагностировали у нее синдром Элерса-Данлоса — замедленная выработка коллагена, при которой кожа становится дряблой и покрывается морщинами.

Девушка считала свое тело некрасивым, а расставание с парнем только добавило неуверенности. Чтобы вернуть себе уважение, девушка занялась фотографией и стала делать первые шаги в индустрии моды. Сейчас Сара — лицо бренда Love Your Lines, который призывает женщин любить свое тело вопреки стереотипам.

Девушка переехала в Лос-Анджелес и собирается там достичь модельных высот:

«Я хочу поменять стандарты общества и то, что считается совершенством, чтобы действительно показать, что именно ваши несовершенства и ваша уникальность являются настоящей красотой».

 
 
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