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В 26 выглядеть на 50: как женщина с заболеванием кожи меняет мир моды
Модели — это недостижимый идеал красоты, который создает индустрия моды. Этот бизнес строится на внешнем виде и определенных стандартах. Но всегда находятся первопроходцы, которые рискнут оспорить понятие «выглядеть как модель».
26-летняя модель Сара Герц одна из таких людей. У девушки редкое заболевание кожи, которое заставило выглядеть ее старше своих лет.
Когда девушке было 10 лет, врачи диагностировали у нее синдром Элерса-Данлоса — замедленная выработка коллагена, при которой кожа становится дряблой и покрывается морщинами.
Девушка считала свое тело некрасивым, а расставание с парнем только добавило неуверенности. Чтобы вернуть себе уважение, девушка занялась фотографией и стала делать первые шаги в индустрии моды. Сейчас Сара — лицо бренда Love Your Lines, который призывает женщин любить свое тело вопреки стереотипам.
Девушка переехала в Лос-Анджелес и
«Я хочу поменять стандарты общества и то, что считается совершенством, чтобы действительно показать, что именно ваши несовершенства и ваша уникальность являются настоящей красотой».
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