Обман при ремонте авто — тема вечная. Без человека, не разбирающегося в автомобиле, но приезжающего на ремонт, жизнь плоха. Этим и пользуются недобросовестные работники некоторых автосервисов. Мы собрали типичные истории автовладельцев о том, как их обманули на СТО, и попросили прокомментировать Андрея Данюка, эксперта и преподавателя «Школы ЭПИО», где готовят специалистов для СТО. Рассказываем, как делать не надо.





Павлу пророчили ремонт подвески Audi на 2000 рублей. Обошлось

Павел отправился на СТО, когда почувствовал, что в его автомобиле тянет в сторону руль. На автосервисе решили сделать диагностику подвески. Павел предложил пойти по более простому пути и проверить развал/схождение, но на станции сослались на то, что специалист занят. Пришлось согласиться на диагностику подвески. После осмотра специалисты вынесли вердикт: вся передняя подвеска под замену, требуется ремонт рулевой рейки, замена задних тормозных колодок. За все — около 2 тысяч рублей.

Павел потребовал вернуть ключи, заподозрив, что его просто «разводят», увидев на стекле знак «70».





После такой диагностики Павел поехал к знакомому механику СТО, который за 20 рублей заменил наконечник рулевой тяги плюс еще небольшая доплата за развал/схождение.

— Приговоренные на СТО задние тормозные колодки прошли еще 17 тысяч, передняя подвеска и рулевая рейка здравствуют с тех пор уже 35 тысяч км, — рассказал Павел.

Мнение эксперта:

— Уберечься от такого сложно, на самом деле. В принципе, если есть подозрение, что объем работ и сумма ремонта слишком завышены, можно поехать на другое СТО. Алгоритм достаточно прост: выполняете диагностику на СТО, получаете перечень работ и необходимых запчастей для устранения заявленной неисправности и предварительную стоимость ремонта. Диагностика на нормальном СТО стоит не так дорого, чтобы соглашаться на первое же предложение, тем более если стоимость ремонта на ваш взгляд «космическая», — советует Андрей Данюк.

Возможно, на второй СТО предложенный вариант понравится больше. Кроме того, за определенные виды контрольно-осмотровых работ СТО часто не берут денег — это их способ привлечения и знак открытости по отношению к клиенту.





Человеку, который не знает технических нюансов авто, необходимо все свои просьбы и замечания фиксировать в заявке. Тогда у СТО с клиентом возникает регламентированный формат отношений, называемый «заявка на ремонт». Согласно заявке, СТО обязуется выполнить некоторый объем работ, а клиент-заказчик обязуется данный заказ оплатить. В этом случае у любой из сторон поле для маневра будет ограничено. Все будет идти согласно правилам оказания бытовых услуг населению. СТО не имеет права от них отклоняться, и клиент - тоже.

— Расскажу такой случай. Знакомые попросили помощи, подъехать с ними на СТО для передачи автомобиля на ремонт. На месте я первым делом попросил оформить заявку. В ответ представитель сервисной организации начал говорить что-то вроде «да зачем вам заявка, давайте так все сделаем — зачем нам эти бумажки». Так, может, и не стоит обращаться на такое СТО? Может быть, они и не собираются выполнять то, что у них заказывают? Я прошу СТО выполнить определенные работы, станция их выполняет на основании нашего с ними договора. Дальше наши взаимоотношения прописаны законом, в том числе и гарантийные, — делится опытом Андрей Данюк.

Если в ходе ремонта обнаружились неисправности, требующие дополнительных расходов, СТО должна уведомить клиента. Иногда телефонный звонок — это ненадежно. Бывает, клиент или в роуминге, или трубку не снимает, а работа ждет. Да и доказать потом, кто и что говорил, очень сложно. Тогда простое решение — перевести диалог между клиентом и представителем СТО в мессенджеры. Хотя бы СМС. «Да, я согласен». Факт ответа от клиента зафиксирован. В заявке делается пометка, что с клиентом связывались такого-то числа, в такое-то время, получил СМС-ответ о подтверждении.

— Это нормальный, цивилизованный подход. Когда клиент дает согласие уйти в сторону от цивилизованных отношений, то и риски от дальнейшего развития этих неформальных отношений он должен принимать на себя. Ну а неформальное СТО будет с такими клиентами «выгодно» работать, — советует эксперт.

Минчанка Ирина хотела всего лишь поменять лампочку. На СТО предложили разобрать пол-автомобиля





Ирина приехала на СТО для самой банальной операции — замены лампочек ближнего света. Но, оказывается, и на этих видах работ могут попытаться обмануть.

— Меня на СТО не обманули, но пытались. Причем примитивно. Приехала на станцию, прошу поменять лампочки ближнего света. И началось. Сказали, что надо чуть ли не полмашины разобрать, и за это заплатите много-много денег. Но я не совсем уж профан, чтобы повестись на такой нелепый развод. Поэтому сказала «спасибо» и поменяла сама. Интересно, что для всей операции по замене лампочек пришлось открутить всего два шурупа, — рассказала Ирина.

Мнение эксперта:

— Известная история. Например, в Cadillac Escalade, чтобы поменять лампочку, нужно залезть в подкрылок, там есть специальный технологический лючок. Он снимается, и открывается доступ к фаре. Хотя под капотом, по ощущениям, руку некуда «всунуть». В принципе, автопроизводители предусматривают в конструкции автомобиля возможность для самостоятельной замены лампочки, просто способы решения не всегда очевидны, — замечает Андрей.





Решение простое. Даже на замену лампочки СТО оформляет заказ-наряд. В этом случае ремонт будет производиться по технологической карте, где четко прописано, для какого автомобиля сколько нормо-часов требуется для замены лампочки. Обычно не бывает такого, что в одной машине требуется 0,3 нормо-часа, а в другой — 1,5 нормо-часа. Разбежка составляет максимум полтора-два раза, от 0,3 до 0,6 нормо-часа. Снятие-установку бампера туда уже не впишешь.

— Иногда на СТО в зависимости от ряда факторов (особенности конструкции автомобиля, уровень квалификации персонала, мотивация персонала СТО и т.п.) бывает разное отношение к работам с низкой стоимостью. Действительно, механику с точки зрения заработка неинтересно менять лампочку за 0,2 нормо-часа, куда интереснее сделать ТО или какой-нибудь крупно-узловой ремонт. Дело в том, что нормативы на работы очень жесткие, и если механик выполняет данный вид работ эпизодически (очень редко), то и вложиться в данный норматив ему трудно — в итоге получается, что на замену лампочки он потратит столько же времени, как и на замену масла, а заработает при этом в три-пять раз меньше. В принципе, в интернете можно найти программные продукты, где можно пробить своё авто (если оно там есть) на предмет трудоемкости замены тех или иных деталей, — подсказывает эксперт.

Алексею предложили поменять датчик «пасо-пасо» на его Fiat





— На моей машине Fiat появился непонятный симптом. Заводится с полтыка, едет, а когда двигатель нагревается, машина глохнет. Постояла, остыла, снова заводится и едет. Я обращался в несколько сервисов, везде разводили руками и не могли найти причину. Поехал к специалистам по этой итальянской марке. Там с меня взяли около 40 рублей за диагностику. Они поковыряли машину и сказали — у вас накрылся датчик «пасо-пасо». Он требует замены. Стоит датчик еще 80 рублей. Я не понял, что это за странный такой датчик, и выудил у сервисменов сборочный чертеж. Они мне буквально пальцем ткнули на схеме на этот датчик, — поделился своей историей Алексей.

Уже потом Алексей нашел в русской деталировке, что речь шла о датчике холостого хода, который сервисмены гордо называли «пасо-пасо». Понятно было, что датчик холостого хода здесь совсем не при делах. В итоге герой случайно попал к дедушке, который занимался ремонтом Fiat. Пожилой мастер за пять минут нашел неисправность — оказался забит топливный фильтр. Пока машина стоит, грязь оседает вниз. Когда машина заводится и едет, в движении ее растрясает, муть поднимается, забивает фильтр.

Мнение эксперта:





Электрика — одна из самых сложных проблем для диагностирования. Эксперт Андрей Данюк вспомнил свою историю, связанную с трудностями диагностики.

В бытность его работы на СТО приехал к ним автомобиль Fiat Marea с дизельным двигателем. Клиент пожаловался, что заправил машину и она через какое-то время заглохла. На ремонт прибыл на эвакуаторе. Приемщик оформил машину. Диагност несколько часов копался в машине, пытаясь найти причину возникновения ошибок и отказов системы. И вот когда в очередной раз он пытался запустить двигатель, мимо проходил опытный мастер. И почувствовал, что выхлоп пахнет бензином, о чем и сообщил диагносту.



— Отсоединили трубку топливопровода, так и есть — бензин. Звоним клиенту, спрашиваем, чем заправлялся, смотрел ли чек с заправки? Да, действительно, бензин залил. Клиент сам не ожидал. И вот ситуация — как оплатить эти два часа работы диагноста? Он ведь не имел полной информации, но с него хотят результат. И здесь уже задача мастера-приемщика отработать с таким клиентом по полной. Вплоть до того, что позвать диагноста и учинить настоящий допрос — что, как и когда проявляется. Это упрощает работу диагноста и сокращает время на поиск неисправности, — говорит Андрей Данюк.

Как распознать хорошую СТО и правильно сдать автомобиль в ремонт





Серьезная СТО старается расположить к себе клиента, и у них зачастую хорошая зона приемки — чистая, удобная. Это важно. Что ни говори, но встречают по одежке.

Если на сервисе клиент говорит — «у меня машина глохнет», а в ответ слышит — «оставляйте, разберемся», то здесь стоит поберечься. Если же вас внимательно выслушали, задали дополнительные вопросы, попытавшись получить максимум информации, то такому сервису можно доверять.

Ошибаются все. Вопрос в том, что СТО делает, чтобы исправить ошибку. Если идут навстречу, всеми силами пытаются исправить свою недоработку, возможно, стоит с ними работать и дальше. Но, опять же, решать любые проблемы нужно мирно и в правовом поле. Как в любом деле, важно всегда оставаться человеком.

Из предыдущего пункта следует — все работы, даже самые мелкие и незначительные, оформлять только через заказ-наряд. После этого СТО работает только в соответствии с правилами оказания услуг населению.

Для согласования дополнительных работ или покупки запчастей пользуйтесь мессенджерами. Это исключит искажение передаваемой информации между клиентом и СТО.

Хорошее СТО дорожит своими клиентами и следит за квалификацией специалистов. В зоне приемки часто вывешивают сертификаты, подтверждающие квалификацию своих сотрудников. Для многих это могут быть просто «бумажки», но такие сертификаты действительно заслужены.