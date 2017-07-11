Совладелица СТО об обслуживании автомобилей в присутствии заказчика

Часто работники СТО сталкиваются с тем, что владелец автомобиля настолько влюблен в свое транспортное средство, что просто до дрожи в конечностях не отпускает "ласточку" целиком в руки специалистов, требуя присутствия при всех ремонтных работах. Существует положение СТБ-11-75, где однозначно прописан запрет для клиента на нахождение в ремонтной зоне. Но некоторые станции идут клиентам на уступки: ставят камеры, чтобы клиенту было все хорошо видно. Однако клиенты продолжают настаивать.

"Если вы уже приняли решение ехать именно в это СТО, вы отдаете машину в ремонтную зону, то вы уверены, что с машиной ничего не произойдет. Ведь если вы идете к врачу, он ставит вам диагноз, вы идете в аптеку, покупаете лекарства. СТО ничем, по большому счету, от аптеки не отличается. Находиться в ремонтной зоне действительно небезопасно. Есть технологические моменты, и есть человеческий фактор", — говорит Малаховская.

В конце концов, просто для сотрудников сервиса возникает ситуация, нарушающая безопасность труда, когда при проведении работ за спиной сотрудника стоит незнакомый человек, который еще и желает участвовать в процессе советами, не всегда представляя, что происходит. Иногда могут возникнуть и нештатные ситуации с машинами и механизмами — ведь здесь и подъемники, и "яма", и пневматические инструменты.

"У нас все сотрудники застрахованы от несчастных случаев, от некачественного ремонта, от любого форс-мажора. Теперь представьте, что в ремзоне находится абсолютно посторонний человек. А происходит срезание стекла, это делается струной. И струна вдруг лопается, руку с прибором отбрасывает назад, а там за вами стоит посторонний. Обрывком струны можно не просто поранить, можно причинить очень серьезные увечья. Человек ведь не станет пенять на себя, станция получит штраф, а может и лишиться лицензии", — рассказывает Малаховская.

Чтобы избежать упреков в недоверии, собеседница агентства советует не стесняться задавать вопросы, проверить сертификаты и документы на оказание услуг на СТО, которое вы выбираете. А если вам так интересно, что происходит с вашей машиной, тогда езжайте в СТО, где есть возможность трансляции ремонта вашей машины в реальном времени. Садитесь на диван, пейте кофе (если предложат), и наслаждайтесь. Но находиться в зоне проведения работ категорически небезопасно.

Беседу с Юлией Малаховской слушайте на радио Sputnik Беларусь.