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Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов

12.07.2017 08:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Грозовой фронт прошел по территории Минской области вечером 11 июля и оставил без электроснабжения 65 населенных пунктов, сообщили в среду в Минском областном управлении МЧС.

На минувший вторник синоптики объявляли оранжевый уровень опасности: в республике ожидались грозы с порывистым ветром. Многие не верили прогнозу, так как в течение дня погода была хорошей, но ливень все-таки обрушился вечером.

Минчане фотографировали происходящее за окном: раскаты грома и вспышки молнии.

Удара стихии не выдержало старое дерево, растущее на набережной Свислочи в столице. Неизвестно, что стало причиной его падения: сильный ветер или, возможно, удар молнии.

Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов
© Sputnik/
Последствия грозы в Минске

В Минской области в результате прохождения грозового фронта зафиксированы отключения электричества в десятках населенных пунктов Клецкого, Узденского, Дзержинского, Любанского, Столбцовского, Пуховичского, Копыльского, Слуцкого и Несвижского районов. Без электроснабжения оказались 4693 жилых дома, 21 МТФ, один телятник и 270 ТП (КТП).

По состоянию на 6:00 12 июля без света остаются 10 населенных пунктов в Слуцком, Копыльском, Пуховичском и Любанском районах.

#беларусь #рогачев #ночь #гроза #молния #серияснимков

Публикация от Ярослав Шеликов (@yarik.inst) Июл 11 2017 в 2:50 PDT

Гомельская область пострадала меньше. Электроснабжения из-за грозы нарушалось в двух населенных пунктах в Брагинском и Жлобинском районах.

Мы пережили эту ночь

 
Теги: Минск
 
 
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