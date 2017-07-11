Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Грозовой фронт прошел по территории Минской области вечером 11 июля и оставил без электроснабжения 65 населенных пунктов, сообщили в среду в Минском областном управлении МЧС.

На минувший вторник синоптики объявляли оранжевый уровень опасности : в республике ожидались грозы с порывистым ветром. Многие не верили прогнозу, так как в течение дня погода была хорошей, но ливень все-таки обрушился вечером.

Минчане фотографировали происходящее за окном: раскаты грома и вспышки молнии.

3 часа на балконе и всего один кадр. #минск #беларусь #гроза #молния #minsk #belarus Публикация от Дабл Ять (@renatmu) Июл 11 2017 в 1:22 PDT

Удара стихии не выдержало старое дерево, растущее на набережной Свислочи в столице. Неизвестно, что стало причиной его падения: сильный ветер или, возможно, удар молнии.



© Sputnik/ Последствия грозы в Минске

В Минской области в результате прохождения грозового фронта зафиксированы отключения электричества в десятках населенных пунктов Клецкого, Узденского, Дзержинского, Любанского, Столбцовского, Пуховичского, Копыльского, Слуцкого и Несвижского районов. Без электроснабжения оказались 4693 жилых дома, 21 МТФ, один телятник и 270 ТП (КТП).

По состоянию на 6:00 12 июля без света остаются 10 населенных пунктов в Слуцком, Копыльском, Пуховичском и Любанском районах.

#беларусь #рогачев #ночь #гроза #молния #серияснимков Публикация от Ярослав Шеликов (@yarik.inst) Июл 11 2017 в 2:50 PDT

Гомельская область пострадала меньше. Электроснабжения из-за грозы нарушалось в двух населенных пунктах в Брагинском и Жлобинском районах.