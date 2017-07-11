|
Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов
12.07.2017 08:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Грозовой фронт прошел по территории Минской области вечером 11 июля и оставил без электроснабжения 65 населенных пунктов, сообщили в среду в Минском областном управлении МЧС.
На минувший вторник синоптики объявляли
Минчане
Удара стихии не выдержало старое дерево, растущее на набережной Свислочи в столице. Неизвестно, что стало причиной его падения: сильный ветер или, возможно, удар молнии.
© Sputnik/
Последствия грозы в Минске
В Минской области в результате прохождения грозового фронта зафиксированы отключения электричества в десятках населенных пунктов Клецкого, Узденского, Дзержинского, Любанского, Столбцовского, Пуховичского, Копыльского, Слуцкого и Несвижского районов. Без электроснабжения оказались 4693 жилых дома, 21 МТФ, один телятник и 270 ТП (КТП).
По состоянию на 6:00 12 июля без света остаются 10 населенных пунктов в Слуцком, Копыльском, Пуховичском и Любанском районах.
Гомельская область пострадала меньше. Электроснабжения из-за грозы нарушалось в двух населенных пунктах в Брагинском и Жлобинском районах.
|
Архив (Разное)
Комментарии