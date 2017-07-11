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День Петра и Павла отметят верующие 12 июля
12.07.2017 00:05 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл – Sputnik. День Петра и Павла – окончание Петрова поста – отметят православные верующие в среду 12 июля, сообщили Sputnik в Белорусской православной церкви.
Петров пост – один из четырех основных у православных верующих, который традиционно начинается после Духова дня и длится вплоть до праздника святых Петра и Павла (12 июля).
В честь Петрова дня, которым завершается пост, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел проведет утром в среду божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Накануне праздника митрополит также встречался с верующими.
Святые Петр и Павел считаются покровителями рыбаков, поэтому в Петров день любители рыбной ловли обычно ставили в церквях свечи и молились о покровительстве небесных заступников в течение года.
Среди традиций дня Петра и Павла – умыться утром ключевой водой. В то же время купаться в этот праздник верующим нельзя – согласно народным поверьям это может привести к беде. Принято на Петров день посещать своих родственников и вспоминать ушедших родных, а также молиться за них.
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Петров день – окончание Петрова поста, который длился у православных верующих несколько недель.
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