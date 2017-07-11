Indesit, Атлант или Бирюса? Рассматриваем плюсы и минусы популярных морозильников

Сейчас в самом разгаре сезон свежих овощей, ягод и фруктов. Зимой такого разнообразия не будет, поэтому многие предпочитают делать заготовки этих продуктов про запас. С помощью сервисов Яндекс. Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку популярных в Беларуси морозильных шкафов, которые помогут надолго сохранить летний урожай.

Indesit SFR 167 — одна из самых популярных в нашей стране моделей. Это однокамерный морозильный шкаф со стандартной шириной, глубиной и высотой (60×67×167 см). Благодаря этому его легко установить в любое удобное место кухни или, например, погреба.





Общий полезный объем морозильного отделения составляет 245 литров, чего будет вполне достаточно для семьи из нескольких человек для хранения овощей, мяса и других заготовок.

Важно: эта модель требует ручного размораживания. Примерно раз в год агрегат придется выключать из сети и ждать, пока не растает образовавшаяся наледь. Камеру аппарата при этом будет нужно помыть и протереть, а оттаявшую воду — вылить в канализацию.

К минусам модели отнесем не самый высокий класс энергопотребления — B. К плюсам — наличие режима суперзаморозки (кратковременный режим, при котором температура в морозильной камере опускается ниже -24 °С).

Из других достоинств Indesit SFR 167 пользователи выделяют очень плотно прилегающую дверцу, которая не допускает «утечек» холода из морозильной камеры. Из недостатков — частое образование толстого слоя льда около верхних полок, который достаточно сложно удалить.

ATLANT М 7204−100 — это не менее популярная однокамерная модель от белорусской компании «Атлант».





Ширина, глубина и высота морозильника — стандартные (соответственно 59, 62 и 176 см). Полезный объем морозильной камеры ATLANT М 7204−100 составляет 243 литра. Тип размораживания — ручной.

От агрегата компании Indesit модель от «Атлант» отличается лучшим классом энергопотребления — А+ (правда и ее стоимость выше примерно на 100 рублей). Из дополнительных функций есть уже знакомый режим суперзаморозки.

Также рознится показатель автономного сохранения холода (продолжительность сохранения холода в морозильнике при отключении электроэнергии). В таком режиме модель от Indesit может продержаться вплоть до 30 часов, от «Атлант» — всего до 16 часов.

К основным плюсам ATLANT М 7204−100 покупатели относят высокое качество сборки и достаточно тихую работу. К минусам — отсутствие клавиши питания (чтобы выключить морозильник, его обязательно придется выдернуть из розетки) и хрупкое строение выдвижных ящиков для хранения продуктов. Под большим весом они начинают трескаться.

BEKO RFNK290E23W — более технически совершенная модель, которая также пользуется повышенным спросом в нашей стране.





Ее габариты составляют 60×65×171 см (соответственно ширина, глубина и высота). Полезный внутренний объем — целых 255 литров. Класс энергопотребления у этого морозильника такой же, как и у отечественного «Атланта» — А+.

Но основным преимуществом аппарата от BEKO в сравнении с другими агрегатами в своей ценовой категории (в диапазоне 700−750 рублей) является наличие системы No Frost, благодаря которой его не нужно постоянно размораживать вручную.

Кроме того, в морозильник встроен целый ряд полезных функций вроде электронной системы управления с дисплеем, с помощью которого можно точнее отрегулировать необходимую температуру, или режима защиты от детей.

В классе компактных морозильников популярностью пользуется Саратов 153 (МКШ-135) . Его основное преимущество — скромные габариты (ширина составляет всего 48 см, глубина — 59 см, высота — 114 см). Благодаря этому подобный морозильный шкаф не займет много места в помещении.

Общий полезный объем МКШ-135 равняется 135 литрам, размораживание морозильной камеры — ручное.

К минусам отнесем только низкий класс энергопотребления — B. Но с учетом относительно невысокой цены этот недостаток агрегату вполне можно простить. Кроме того, здесь присутствует режим «суперзаморозки».

Пользователи причисляют к основным плюсам компактные размеры морозильника и его большой внутренний объем. К недостаткам в основном приписывают высокий уровень шума и неудобно расположенный механический регулятор температуры на задней стороне корпуса устройства.

Среди морозильных шкафов с большим внутренним объемом в Беларуси популярен российский Бирюса 355НК .





Эта модель — морозильник-ларь. Кроме повышенного полезного объема (порядка 330 литров) аппарат отличается горизонтальной дверцей в виде небольшой крышки. Габариты морозильника составляют 121×70×89 см (соответственно ширина, глубина и высота), тип размораживания — ручной.

К основным достоинствам модели кроме повышенного внутреннего объема покупатели относят высокое качество сборки. К минусам — уплотняющие резинки на откидной дверце. Когда они приходят в негодность, внутри морозильной камеры появляется неприятный запах, а на стенках быстро образуется наледь.

В классе дорогих, премиальных моделей в нашей стране высоким спросом пользуется Liebherr GN 4113 . Общий полезный объем агрегата составляет 351 литр. Причем габариты для моделей с таким внутренним объемом вполне приемлемые (ширина — 69 см, глубина — 75 см, высота — 194 см).





Кроме того, Liebherr GN 4113 выполнен по технологии No Frost и не требует регулярного размораживания. Еще один плюс — очень высокий класс энергопотребления — А++.

Здесь присутствуют функции суперзаморозки, а также световой и звуковой индикации температуры. Система управления агрегатом — электронная. Важно, что показатель автономного сохранения холода находится на уровне 34 часов (самое высокое значение из всех рассмотренных нами моделей).

Среди главных плюсов модели покупатели называют очень тихую работу, ровную заднюю поверхность (благодаря этому аппарат можно поставить вплотную к стене) и наличие специального отделения для быстрой заморозки фруктов.

Минус — при закрытии дверцы включается вакуумный компрессор, который некоторое время не дает открыть морозильник. Это не очень удобно.

Все предыдущие морозильники в подборке были свободно стоящими. Это значит, что их необходимо устанавливать на пол или другую ровную поверхность. Bosch GUD15A50 — встраиваемый морозильник, который устанавливается в шкаф или другую свободную нишу в помещении.





Он достаточно компактный (ширина — 59 см, глубина — 54 см, высота — 82 см), так что ждать большого внутреннего объема не стоит (этот параметр находится на уровне 100 литров). Зато аппарат обладает достаточно высоким классом энергопотребления — А+. Система размораживания ручная, а управления — электронная.

Из дополнительных «фишек» выделяются уже знакомые функции суперзаморозки и световой индикации повышения температуры в рабочей камере. Основным недостатком модели пользователи называют систему установки с плоскими шарнирами.

А каким морозильником пользуетесь вы? Напишите нам в комментариях. Возможно, ваш совет будет полезен другим читателям!