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Indesit, Атлант или Бирюса? Рассматриваем плюсы и минусы популярных морозильников
Сейчас в самом разгаре сезон свежих овощей, ягод и фруктов. Зимой такого разнообразия не будет, поэтому многие предпочитают делать заготовки этих продуктов про запас. С помощью сервисов
Общий полезный объем морозильного отделения составляет 245 литров, чего будет вполне достаточно для семьи из нескольких человек для хранения овощей, мяса и других заготовок.
Важно: эта модель требует ручного размораживания. Примерно раз в год агрегат придется выключать из сети и ждать, пока не растает образовавшаяся наледь. Камеру аппарата при этом будет нужно помыть и протереть, а оттаявшую воду — вылить в канализацию.
К минусам модели отнесем не самый высокий класс энергопотребления — B. К плюсам — наличие режима суперзаморозки (кратковременный режим, при котором температура в морозильной камере опускается ниже -24 °С).
Из других достоинств Indesit SFR 167 пользователи
Ширина, глубина и высота морозильника — стандартные (соответственно 59, 62 и 176 см). Полезный объем морозильной камеры ATLANT М 7204−100 составляет 243 литра. Тип размораживания — ручной.
От агрегата компании Indesit модель от «Атлант» отличается лучшим классом энергопотребления — А+ (правда и ее стоимость выше примерно на 100 рублей). Из дополнительных функций есть уже знакомый режим суперзаморозки.
Также рознится показатель автономного сохранения холода (продолжительность сохранения холода в морозильнике при отключении электроэнергии). В таком режиме модель от Indesit может продержаться вплоть до 30 часов, от «Атлант» — всего до 16 часов.
К основным плюсам ATLANT М 7204−100 покупатели
Ее габариты составляют 60×65×171 см (соответственно ширина, глубина и высота). Полезный внутренний объем — целых 255 литров. Класс энергопотребления у этого морозильника такой же, как и у отечественного «Атланта» — А+.
Но основным преимуществом аппарата от BEKO в сравнении с другими агрегатами в своей ценовой категории (в диапазоне 700−750 рублей) является наличие системы No Frost, благодаря которой его не нужно постоянно размораживать вручную.
Кроме того, в морозильник встроен целый ряд полезных функций вроде электронной системы управления с дисплеем, с помощью которого можно точнее отрегулировать необходимую температуру, или режима защиты от детей.
В классе компактных морозильников популярностью пользуется
Общий полезный объем МКШ-135 равняется 135 литрам, размораживание морозильной камеры — ручное.
К минусам отнесем только низкий класс энергопотребления — B. Но с учетом относительно невысокой цены этот недостаток агрегату вполне можно простить. Кроме того, здесь присутствует режим «суперзаморозки».
Пользователи
Среди морозильных шкафов с большим внутренним объемом в Беларуси популярен российский
Эта модель — морозильник-ларь. Кроме повышенного полезного объема (порядка 330 литров) аппарат отличается горизонтальной дверцей в виде небольшой крышки. Габариты морозильника составляют 121×70×89 см (соответственно ширина, глубина и высота), тип размораживания — ручной.
К основным достоинствам модели кроме повышенного внутреннего объема покупатели
В классе дорогих, премиальных моделей в нашей стране высоким спросом пользуется
Кроме того, Liebherr GN 4113 выполнен по технологии No Frost и не требует регулярного размораживания. Еще один плюс — очень высокий класс энергопотребления — А++.
Здесь присутствуют функции суперзаморозки, а также световой и звуковой индикации температуры. Система управления агрегатом — электронная. Важно, что показатель автономного сохранения холода находится на уровне 34 часов (самое высокое значение из всех рассмотренных нами моделей).
Среди главных плюсов модели покупатели
Минус — при закрытии дверцы включается вакуумный компрессор, который некоторое время не дает открыть морозильник. Это не очень удобно.
Все предыдущие морозильники в подборке были свободно стоящими. Это значит, что их необходимо устанавливать на пол или другую ровную поверхность.
Он достаточно компактный (ширина — 59 см, глубина — 54 см, высота — 82 см), так что ждать большого внутреннего объема не стоит (этот параметр находится на уровне 100 литров). Зато аппарат обладает достаточно высоким классом энергопотребления — А+. Система размораживания ручная, а управления — электронная.
Из дополнительных «фишек» выделяются уже знакомые функции суперзаморозки и световой индикации повышения температуры в рабочей камере. Основным недостатком модели пользователи
А каким морозильником пользуетесь вы? Напишите нам в комментариях. Возможно, ваш совет будет полезен другим читателям!
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Сейчас в самом разгаре сезон свежих овощей, ягод и фруктов.
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