LADY.TUT.BY и « Корона » завершают проект « Одобрено диетологом ». В последнем выпуске мы приготовим полезные блюда для Юлианны — 24-летней девушки, которая занимается в тренажерном зале, но не может сбросить вес. Диетолог Анастасия Уласевич выбрала с девушкой продукты для приготовления полезных блюд. Делать их вместе с Юлианной будут повар Андрей Жичко и эксперт по правильному питанию Наталья Чавко.

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Сегодня нам предстоит сделать салат из овощей с креветками, гречку на топленом масле и скумбрию в фольге. Начинаем с холодного блюда.

Квест: готовим салат для «ужасной сладкоежки»

Несмотря на то, что салат вроде бы и не самая сложная в приготовлении вещь, ингредиентов для него понадобилось больше всего.





Для одной порции необходимы: 5 зубчиков чеснока, 200 гр. белокочанной капусты, 70 гр. креветок, 20 гр. редиса, одно кислое зеленое яблоко, 2 гр. лука-порея, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, 1 столовая ложка оливкового масла, 2 гр. приправы для моркови по-корейски, перец молотый черный — по вкусу.

Редиску для салата нарезаем очень тонко — почти до прозрачного состояния. Так, считает повар, вкус получается изысканнее. Яблоко и капусту рубим соломкой, а лук — мелкими кольцами. Главное — не запутаться в этой геометрии.





Пока Андрей варит креветки и профессионально нарезает разнообразие ингредиентов для салата, ведущий Иван Величко начинает разговор на тему питания, спрашивая у Юлианны о ее проблемах.

— Есть у меня один грех: я ужасная сладкоежка и не могу отказаться от углеводов! — признается девушка.





Оказывается, это не единственная печаль: героиня занимается фитнесом, но добиться эстетичной и женственной фигуры так и не получается, хотя абонемент в зал у Юлианны на полке не пылится.

Овощи нарезаны, теперь — более сложный этап. Нагреваем в сотейнике растительное масло, в которое насыпаем уже измельченный чеснок и специи для моркови. Туда же наливаем уксус, заливаем получившейся смесью нарезанную капусту — и перемешиваем.





— Дальше я предлагаю одну креветку оставить для украшения, а остальные — нарезать на три части, — советует Наталья.

— А я рекомендую сварить креветки необычным для большинства способом: сначала очистить от панциря и только затем отварить их в течении 10 секунд, — дополняет Андрей.

Салат для Юлианны на вид получается будто из ресторана: в центр тарелки кладем пропитавшуюся соком капусту, наверх нее — креветки, соломку яблока и редис. Посыпаем черным перцем по вкусу. Готово!

Узнаем, как запечь скумбрию и не устать на кухне

Второй очередью готовим рыбу.





На одну порцию нужно: одна скумбрия, один лимон, перец черный молотый, один помидор, одна репчатая луковица, сметана и зелень — по вкусу. Запекать в мультиварке в течение получаса.

— Нам необходимо получать правильные белки и аминокислоты, чтобы они лучше усваивались. А в скумбрии, как в любой рыбе, присутствует необходимый элемент Омега-3, которого в наших широтах людям очень не хватает.

По словам эксперта, мы берем простые продукты, знакомые любой хозяйке, но немного их приукрашиваем.

— Вообще, скумбрия — рыба благодарная, и по большому счету можно вообще ничем не пользоваться для ее приготовления. Завернуть в фольгу и запечь — вот и все дела, — объясняет Наталья. — Это жирная рыба, и у нее хватит собственных соков и яркости вкуса, чтобы сделать блюдо аппетитным. Вам останется только взять дольку лимончика и полить тушку соком после приготовления.



Сегодня пробуем вариацию посложнее. Начинаем с разрезания потрошенной тушки на порционные кусочки и промываем их в воде. Дальше натираем каждый из них перцем и солью. Это наш «аскетичный» вариант: можно использовать и другие специи. Готовые к запеканию куски выкладываем на фольгу, а между ними помещаем колечки помидора и лука. Получается своеобразный шашлык. Мажем композицию сметаной и отправляем в завернутом виде в мультиварку на режиме «выпечка».





— Обращаю внимание, что скумбрия — рыба дикого вылова, — добавляет Наталья. — Это значит, что скумбрию у нас «не подделывают». То есть, покупая ее, вы берете рыбу, которая правильно питалась в естественной среде, а значит — получаете и необходимые вещества, содержащиеся в филе морских пород.

Превращение из канареечного в прозрачный: топим масло

На самом деле все время, которое мы тратим на приготовление двух блюд, Юлианна доблестно следит за топленым маслом. Процесс небыстрый — занимает около двух часов. Мы, конечно, стараемся сделать все чуть быстрее — за 45 минут, но это не освобождает нашу героиню от вылавливания пенки, то и дело появляющейся на поверхности.





— Хозяйки могут испугаться: почему топить масло нужно так долго? — сразу предупреждает эксперт по правильному питанию. — Но здесь важно понимать: масло вы растопите один раз, а в холодильнике оно сможет пролежать несколько месяцев и не растеряет свои свойства.

Наталья отмечает: масло должно из канареечно-желтого стать прозрачно-медовым. Это будет сигналом, что вы растопили его до конца и можно снимать его с огня. О том, почему масло в таком виде полезнее для нашего организма, мы уже писали в прошлом выпуске, когда ходили за продуктами.





Чтобы приготовить гречку, мы предварительно вымачиваем ее 6 часов — об этом позаботился Андрей. Варим как обычно — до готовности, а затем заправляем готовую крупу небольшим количеством топленого масла. Так получается сытнее и сочнее.





Напоследок Наталья дает совет всем сладкоежкам.

— Если стремитесь есть меньше сахара, надо научиться заводить будильник. Только ставить его не на утро, а на вечер. Так звонок напомнит, что пора ложиться спать. Одна из главных проблем жителей большого города — нарушение сна. Здоровый режим в этом плане важен: надо как раз утром успевать съесть побольше углеводов и не набрасываться на еду в 12 ночи, когда организм уставший и тянется к вредной пище. А вообще, если уж хотите сладкого, ешьте его хотя бы после еды.





Юлианна старается придерживаться правильного питания уже год. Но за желание еще ближе подобраться к идеалу и поучаствовать в проекте девушка получает сертификат на 500 BYN в магазины сети «Корона», а также сковороду Tefal для приготовления вкусных блюд.

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