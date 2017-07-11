Покупаем с умом: что нужно знать при выборе матрасов

Все чаще мы покупаем товары через интернет. Это экономит время, но не позволяет рассмотреть покупку «вживую». В новом проекте TUT.BY и онлайн-гипермаркета 21vek.by « Покупаем с умом » мы рассказываем, что означают те или иные характеристики в описаниях электроники и других «сложных» вещей, а также на что стоит обратить особое внимание при их покупке. В новом материале рассказываем о тонкостях выбора матрасов .

Пружинные или беспружинные

Все матрасы делятся на два вида – пружинные и беспружинные.



Пружинный матрас

Пружинные модели могут быть с зависимым или независимым блоком.

В первых блок называется «боннель» и имеет непрерывное плетение, которое соединяет все пружины между собой. К основным преимуществам таких матрасов относится сравнительно небольшая цена. В зависимости от размера модель с боннелью обойдется минимум на 50-100 BYN дешевле матраса с блоком независимых пружин. Главный недостаток – отсутствие ортопедического эффекта: если вы спите вдвоем, на таком матрасе будут чувствоваться все движения второй половинки. В связи с этим такие модели рекомендуются в качестве временных спальных мест: для дачи, в комнату для гостей.

Независимые пружинные матрасы состоят из отдельных пружин, каждая из которых находится в собственном чехле и работает самостоятельно. Под давлением сжимаются только те, на которые приходится нагрузка. Таким образом проявляется ортопедический эффект, который позволяет матрасу подстраиваться под форму тела человека и поддерживать позвоночник в анатомически правильном положении, исключая перенапряжение мышц во время сна.

Количество пружин может варьироваться от 1000 до 4400 штук на двуспальный матрас (от 256 до 1100 шт./м2). Большее число пружин увеличивает ортопедический эффект за счет более точечной подстройки под все изгибы тела.

Также есть матрасы с различными зонами жесткости пружин. Оптимальное решение – матрасы с широкой центральной зоной поддержки. Такая конструкция позволяет позвоночнику расположиться в наиболее естественном положении вне зависимости от роста и телосложения человека.



Беспружинный матрас

Беспружинные матрасы представляют собой комбинированные блоки из натуральных или искусственных материалов (например, кокосового волокна, латекса, материалов с памятью формы). Их различные сочетания делают матрас более жестким или мягким.

Ортопедический эффект в беспружинных матрасах обеспечивают как сами используемые материалы, так и их дополнительная обработка. Например, перфорация латекса отверстиями различного диаметра и частоты позволяет добиться эффекта, аналогичного зональным пружинным блокам.

Беспружинные матрасы, как правило, дороже своих пружинных аналогов, так как в большинстве случаев в них все-таки используются исключительно натуральные материалы. Разница в цене с пружинными моделями может составить больше, чем 100 BYN.

Матрасы также бывают односторонними и двусторонними, то есть симметричными и несимметричными. Преимущество последнего варианта в отличии сторон по жесткости и комбинации наполнителей. Переворачивая такой матрас, можно поменять свои ощущения во сне. Или же просто использовать вещь в разные сезоны: шерстяной прослойкой вверх – зимой, более легкой тканью к телу – летом.

Жесткость матраса





Все матрасы различаются по уровню жесткости и делятся на пять категорий от мягкого до жесткого.

Мягкие и среднемягкие матрасы обычно подходят людям с хрупким телосложением.

Средние и среднежесткие матрасы являются наиболее универсальным вариантом и подходят большинству взрослых людей. Такие модели, как правило, выполняются одновременно из жестких (кокосовая койра) и более мягких (ортопедическая пена, латекс) наполнителей.

В жестких матрасах зачастую применяется кокосовая койра, а в состав входит усиленный пружинный блок. Жесткие модели рекомендуются детям до 16 лет для формирования правильной осанки. А еще такие матрасы подходят полным людям.

Важно: если у вас есть заболевания позвоночника, лучше не пытаться угадать нужные параметры при покупке, а обратиться за рекомендациями к врачу. Он поможет выбрать матрас нужной жесткости

Выбор матраса исходя из роста и веса человека

При выборе модели обращайте внимание на «максимальную нагрузку». Этот параметр указывает, на какой вес рассчитано одно спальное место матраса. В зависимости от роста и веса человека также можно воспользоваться специальной таблицей.



Таблица жесткости матрасов

Матрас должен соответствовать размеру основания кровати и не свешиваться с ее краев. Стандартная ширина односпального матраса составляет порядка 80-90 см, двуспального – не менее 140 см. Длина в обоих случаях варьируется в пределах 190-210 см.

Какой материал наполнителя лучше

Материалов настилочных слоев матраса много, но все подразделяются на натуральные и искусственные.

Первые более экологичны, но при этом стоят дороже. Синтетические наполнители гипоаллергенны и обладают отличными бактерицидными свойствами.

Классическими натуральными наполнителями являются латекс и кокосовая койра.





Латекс представляет собой материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева (гевеи). Упругий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает комфортную поддержку позвоночника.

Кокосовая койра изготавливается из волокон кокосового ореха, пропитанного натуральным латексом, и отличается высокой жесткостью.

Искусственные материалы позволяют придавать матрасам новые свойства.

Примером одного их таких материалов являются пены с эффектом «памяти» формы – MemoryFoam. Они обладают одновременно вязкостью и эластичностью, тем самым дарят спящему ощущение невесомости и оказывают минимальное давление на сосуды.





Среди искусственных материалов также выделим пенополиуретан, более известный как поролон. Новое поколение пенополиуретанов характеризуется упругостью, гигиеничностью и повышенной долговечностью.

Типы и материал матрасных чехлов





Чехол на матрасе может быть съемным и несъемным. Мы рекомендуем выбирать изделия со съемным вариантом, так как в таком случае чехол можно снять для стирки или химчистки, заменить при необходимости, а также вы можете удостовериться, что все слои матраса соответствуют заявленным производителем характеристикам.

Чехлы могут быть сотканы из различных тканей, но больше всего распространены несколько основных материалов. Первый – жаккард. Это гладкая безворсовая ткань, состоящая из органических и синтетических волокон. Кроме того, этот материал предотвращает появление статического электричества. Жаккард высокой плотности с добавлением шелка часто используют в эксклюзивных моделях матрасов.

Второй материал – джерси. Он тонкий и мягкий, отлично тянется и впитывает влагу. Может быть выполнен как из натуральных, так и синтетических нитей. Трикотажные чехлы как правило более мягкие и приятные на ощупь, изготавливаются с добавлением натуральных волокон (бамбук, капок, шелк), также могут быть обработаны антибактериальными составами.

Резюме

Все матрасы делятся на два вида – пружинные и беспружинные. Чем больше пружин и зон жесткости в матрасе, тем выше его ортопедический эффект. Минимальное число пружин на двуспальный матрас должно составлять 1000 штук (256 шт/м2). Последнее слово в производстве пружинных матрасов – зональные пружинные блоки, среди которых важно выбирать модели с увеличенной центральной зоной поддержки.

Беспружинные матрасы подойдут в первую очередь приверженцам натуральных материалов, при этом стоят минимум на 20% дороже своих пружинных аналогов.

Матрасы также подразделяются по уровням жесткости – от мягких до жестких. Для выбора жесткости можно пользоваться приведенной выше таблицей.

В качестве настилочных слоев матраса используются натуральные и искусственные материалы. Натуральные более долговечны, но они дороже. Также бывают комбинированные матрасы, состоящие из материалов сразу нескольких типов.

Матрасные чехлы могут быть съемными и несъемными и изготавливаются из различных тканей: жаккард, трикотажное полотно, хлопчатобумажные ткани.

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