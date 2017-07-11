В США госструктурам запретили использовать ПО «Лаборатории Касперского»

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Ограничение использования продукции компании, как отмечает агентство, стало первым конкретным действием американских властей в ответ на публикации в СМИ о предполагаемой связи «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.

Администрация президента США Дональда Трампа исключила «Лабораторию Касперского» (международная группа компаний, специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз, с центральным офисом в Москве и представительствами, в том числе, в США) из двух списков поставщиков, чье программное обеспечение (ПО) может закупаться для использования государственными структурами, сообщает «Комменрсантъ» со ссылкой на Reuters.

Ограничение использования продукции компании, как отмечает агентство, стало первым конкретным действием американских властей в ответ на публикации в СМИ о предполагаемой связи «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами. Как напоминает Reuters, в Белом доме считают использование «антивирусов Каперского» угрозой госбезопасности США: американские чиновники опасаются, что продукция компании может применяться Кремлем для кибератак на США.

Представитель GSA уточнил, что ПО «Лаборатории Касперского» была удалена из списков поставщиков услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. Соответствующие меры были приняты после «анализа и тщательного обсуждения». В GSA пояснили, что считают своим приоритетом «обеспечение целостности и безопасности государственных систем и интернет-сетей США». Как добавили в ведомстве, если закупка будет проводиться не через GSA, то госструктурам по-прежнему разрешается сотрудничать с «Лабораторией Касперского».

Представители «Лаборатории Касперского» заявили, что не получали от GSA или любого другого госоргана США уведомления относительно своего статуса в качестве поставщика ПО. «У "Лаборатории Касперского" нет никаких связей ни с каким правительством, и наша компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному государству в попытках кибершпионажа»,— заявили в «Лаборатории Касперского». В компании добавили, что оказались втянуты «в геополитическую схватку, где каждая сторона пытается использовать компанию в качестве пешки в своей политической игре».

Накануне Bloomberg опубликовалматериал о «тесных связях» «Лаборатории Касперского» с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Как утверждается в публикации, компания принимала участие в совместных с ФСБ проектах, а также оказывала техподдержку во время спецопераций спецслужбы и полиции.

В конце июня сенаторы США выступили с предложением запретить использовать продукцию «Лаборатории Касперского» военным. Как убеждены американские законодатели, компании нельзя доверять защиту стратегической инфраструктуры. Минкомсвязи России пригрозило ответом в случае запрета ПО «Лаборатории Касперского» в США.

Инициатива американских сенаторов была озвучена на фоне появившейся информации о допросах работников «Лаборатории Касперского» агентами ФБР. Как выяснил NBC, сотрудников компании расспрашивали об их работе. Предположительно, допрос ФБР был организован в рамках расследования деятельности иностранных разведок.