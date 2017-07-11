Один из вариантов решить жилищную проблему при минимальных капиталовложениях — купить старый дом за копейки, разобрать и перевезти его на свой участок. Изначально идея выглядит достаточно жизнеспособной, однако при ближайшем рассмотрении все не так радужно. Какие есть подводные камни и стоит ли овчинка выделки?

Купить старый деревянный дом в деревне в ста километрах от Минска вполне реально за тысячу долларов. Если отъехать еще дальше, то цены будут совсем смешные — 200−500 у.е. за сруб стандартных размеров (чаще всего это 6×9 м).



Разборка старого дома. Фото с форума vashdom.tut.by

Главная проблема — нужно еще отличить крепкий дом от трухлявого. Форумчане советуют при осмотре дома отрезать бензопилой углы по 3−5 см, посмотреть сохранились ли они: «И в проемах, где двери, окна, сделать пару резов, глянуть, что там делается. Обязательно изучить все разводы от затекания воды. Особенно там, где есть повреждения крыши, под окнами. Топором обтесать нижнее бревно (обычно они самые гнилые). Простучать весь дом обухом топора: там где звук глухой, там труха, где „звенит“ — значит, дерево в норме. Попробуйте постучать по заведомо хорошему бревну, сами поймете разницу».

Решение о покупке сруба можно принимать, только после того как снята обшивка, причем со всех стен. Лучше потратить время, чем потом жалеть о потраченных зря деньгах. Не советуют покупать для разборки «шалеванные» дома — под вагонкой очень часто уже труха. Нужно быть готовым к тому, что нижние два венца пойдут на замену — это самое слабое место старых домов. Существует также мнение, что более молодой возраст дома не является гарантией отменного здоровья сруба.

Форумчанин wasth рассказывает, что ему удалось найти очень старую деревянную хату, но она оказалась «живее всех живых»: «бревна — одна смола, пила „Штиль“ с новой цепью с трудом пилила».



Дом перед разборкой. Фото с форума vashdom.tut.by





















Дом сменил адрес

Трудно ли разбирать старый дом? На форуме говорят, что ломать не строить — при помощи ломика и помощников сруб разбирается буквально за день. Процесс достаточно прост. Сначала разбирается крыша, снимаются наличники окон и дверей, разбираются внутренние перегородки не из бревен, потолки. Нужно так стены разобрать, чтобы потом собрать, поэтому каждой стороне присваивается буква (1-й стороне «А», 2-й — «Б» и т.д.), и, соответственно, бревна нумеруются по порядку (1, 2, 3 и т.д.). Получается, каждое бревно имеет свое имя: А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2.

Сложнее разбирать дома, оштукатуренные изнутри по дранке — отбивать ее тоже достаточно сложно.

Проще всего разобрать сруб манипулятором-лесовозом — по времени это займет всего несколько часов. Он на себя же и погрузить сможет, а потом и разгрузить.

Заказать машину с манипулятором и прицепом стоит примерно $ 1,3/км — то есть, если ваш сруб стоит в 300 км от участка, то транспортные расходы составят $ 780 (просто машина с прицепом обойдется дешевле). Если нет техники с манипулятором, придется грузить и разгружать руками: «Эх, вы, цепкие ладони, мышцы крепкие спины…»

Услуги мастеров, готовых разобрать и собрать сруб на новом месте, стоят в каждой деревне по-разному: от 100 до 800 долларов, чем ближе к Минску, тем дороже.

В своих комментариях форумчане через одного напоминают, что сруб должен собираться в течение нескольких дней после его привозки. Оставлять его лежать в разобранном виде даже несколько недель чревато тем, что назад сруб будет собираться с большими проблемами.

К моменту привозки сруба на участке должен уже стоять фундамент, должен быть подготовлен межвенцовый утеплитель, нагели.



«Продается дом за 1000 рублей»













Мы нашли одно предложение на сайте объявлений — дом 7×10, в 160 км от Минска. Сруб крепкий, даже нижние венцы еще «живые». Дом накрыт фальцевой кровлей, так что можно говорить и о сохранности стропильной системы. Хозяин хочет за него 1000 рублей. Бригада из местных (4 человека) готова его разобрать за 400 рублей и за 600 сложить его на готовом фундаменте. Перевозка на участок будет стоить примерно 440 рублей. Итого, минимальная стоимость сруба с готовой стропильной системой (без стоимости доставки рабочих и организации их быта) — 2440 рублей.

Выгодно ли это? За эту сумму можно купить примерно 35 кубов газосиликатных блоков, которых как раз хватит на возведение стен дома примерных размеров. Однако к этой сумме придется добавить стоимость работы по укладке блоков (1000 руб), устройству перемычек и монолитного пояса (600−800 руб). Но это только стены. Плюс пиломатериалы для стропильной системы, затраты на ее монтаж (еще примерно 3000 рублей). Таким образом, блоки на этом этапе выходят дороже.

Но это лишь самые грубые расчеты для сравнения стоимости сруба и новых стен из блока. Актуальны они будут, если размеры и планировка деревенского дома вас устраивают и вы не будете к нему пристраивать дополнительные площади.

Многие, кто сталкивался с обустройством старого перевезенного дома, считают, что расширять жилплощадь имеет смысл за счет обустройства мансардного этажа с одновременным наращиванием высоты стен дома.



Так выглядел дом до разборки. Фото с форума



Так — после сборки на участке. На старом срубе достроили полноценный мансардный этаж

На практике же привезенные срубы обрастают пристроенными гаражами, котельными, и дополнительными комнатами из других материалов. Дело в том, что современным запросам старый сруб не соответствует, новым владельцам не нравится планировка, небольшие окна. Пристраивают дополнительные помещения по каркасной технологии или кладут из газосиликата. Казалось бы, пустяк, но соединение стен из разных материалов — также не самая простая задачка. Тем более что привезенный сруб еще будет некоторое время усаживаться.



Народный метод защиты сруба «отработкой»





Но с гораздо большими проблемами столкнется владелец старого сруба при его отделке. Ему придется решать целый комплекс проблем.

Во-первых, старый сруб приезжает с коренным населением — жуками-древоточцами, лишайниками и грибами. Для всех них нужно заготовить химсредства типа «Антижук» и «Антисептик». А вот народную «мазь» из мазовского отработанного моторного масла отдайте врагам — вонь от нее не выветривается годами.

Шлифовать заново старые стены дело неблагодарное, поэтому их в 90% случаев скрывают под плитные материалы (ЦСП, ДСП, ГКЛ), вагонку, имитацию бруса. Главный нюанс такой отделки — использование специального «плавающего» крепежа для вертикальных направляющих.

Если сравнивать с новыми стенами из блоков, то последние в отделке значительно практичнее. Не в пользу старого сруба и возможности перепланировки.



Под металлическим сайдингом — привезенный сруб



Фасад из плоского шифера

Существует мнение, что старые деревянные дома — исключительно теплые. Но это вовсе не так. Стены из бревен 20−22 диаметра холоднее газосиликата. Поэтому стены придется утеплять обязательно. Для этих целей чаще всего используют каменную вату.

Как будет внешне выглядеть дом, зависит от вкусов его владельцев. Сейчас в моде фасад из блок-хауса, имитация бруса. Еще недавно была мода на виниловый и даже металлический сайдинг, дешевый плоский шифер. Его набивают на деревянные направляющие, шпаклюют и красят — это самый бюджетный фасад на сегодняшний день.

Итак, имеет ли смысл тратить время на поиски достойного сруба, бригады сборщиков, перевозчиков? Если в планах собрать дом в оригинальном виде с минимальными видоизменениями и затратами на новые кровельные и отделочные материалы — старый сруб и в самом деле может стать бюджетным решением.