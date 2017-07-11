На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса « Моя кухня ». После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование, в котором пользователи TUT.BY выберут победителей. Они получат призы от наших партнеров.

Рассказ Алеси из Минска:

— Квартиру в новостройке приобрели в 2015 году. Всегда мечтали о кухне, совмещенной с гостиной, поэтому искали квартиру свободной планировки, чтобы можно было реализовать задуманное. Площадь кухни-гостиной 22 «метра».





Окна нашей кухни так расположены, что в комнату никогда не попадает солнце, поэтому сразу было решено: все будет белым, в том числе и кухонный гарнитур. Но, насмотревшись прошлого сезона конкурса «Моя кухня» (в это время как раз и обсуждался проект нашего ремонта), в итоге отказались от белизны, решив немного разбавить ее. Оттенок выбрали мятный или, как его называют, «цвет Тиффани». Производитель — фабрика ALVALINE, модель Breeze. Фасады выполнены из глянцевого крашеного МДФ. Особенностью этой модели являются фрезерованные ручки, что очень удобно.





Столешницу из искусственного камня получили в подарок при заказе кухни. Вся фурнитура Blum, Hettich.





Гордостью нашей кухни и самым большим удобством является выдвижная колонка фирмы Kessebohmer шириной 40 см на 6 корзин. Многие дизайнеры отговаривали от нее по причине высокой стоимости, но мы все равно решили настоять на своем и ни на минуту не пожалели о своем выборе. Там хранятся все продукты, которые не требуют определенной температуры: крупы, макароны, варенье, масла, приправы, сладости, кофе, чаи. Правда, из-за желания стать обладателями этой колонки пришлось переделывать электрику и частично разрушать гипсокартонный потолок, который был сделан до покупки кухни.





Вклеенная мойка фирмы Blanco. Смеситель установили на две воды — обычная и питьевая вода льется из одного смесителя, — тоже Blanco. Фильтр с обратным осмосом Atoll.





Посудомоечную машину Bosch на 60 см купили в Минске. Все советовали 45 см, но мы настояли на своем и нисколько не жалеем, потому что загружается она очень быстро. Индукционную варочную панель Bosch и встроенный духовой шкаф этой же фирмы купили в Минске по акции «купи два встроенных предмета бытовой техники Bosch и получи скидку 20%». Встроенная микроволновая печь тоже Bosch, выбирали из одной коллекции с духовым шкафом для целостности интерьера, хотя значительно переплатили за дизайн. Вытяжка Faber Eclipse выглядит стильно и полностью справляется со своей функцией. Микроволновую печь и вытяжку покупали в Польше, так удалось немного сэкономить.





Всегда хотели большой холодильник, поэтому даже не рассматривали встроенный. Выбрали Samsung Side by side, модель со встроенными ручками для экономии пространства.





В кухонной зоне и на фартуке лежит белая глянцевая плитка. В остальной части помещения ламинат. Cтены покрасили моющейся краской Caparol Amphibolin. И на одной стене сделали итальянскую декоративную штукатурку MARCOPOLO LUXURY, цвет — «алюминий».





Потолок из гипсокартона. Все работы выполняла бригада строителей. Основное освещение — точечные светильники. Еще имеются два светильника (над барной стойкой и над столом) и подсветка рабочей поверхности.





Стол белый раздвижной со стеклянной столешницей и барная стойка сделаны под заказ в Минске.

Стулья польской фирмы Signal также приобретены в Минске.





Еще не успели обзавестись шторками.

Цен на стройматериалы, плитку и ламинат точных не знаем, потому что покупалось все сразу на всю квартиру.

Что сколько стоило:

Кухонный гарнитур (с установкой) — 6325 BYN (3280 у.е.)

Мойка — 386 BYN (200 у.е.)

Смеситель — 395 BYN (205 у.е.)

Фильтр для воды — 386 BYN (200 у.е.)

Посудомойка — 964 BYN (500 у.е.)

Варочная - 1282 BYN (665 у.е.)

Духовой шкаф — 1282 BYN (665 у.е.)

Микроволновка — 906 BYN (470 у.е.)

Вытяжка — 636 BYN (330 у.е.)

Холодильник — 2584 BYN (1340 у.е.)

Стол — 579 BYN (300 у.е.)

Стулья — 694 BYN (360 у.е.)

Барная стойка — 309 BYN (160 у.е.)

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — На такой просторной кухне есть где разгуляться внутреннему дизайнеру, который живет в каждой хозяйке. Дизайн помещения впечатляет. Но если вспомнить, что в самом начале Алеся написала, что в кухню никогда не попадает солнце, то цвет фасадов выбран неправильно. Мрачное помещение становится еще холоднее. Если говорить о северных, не солнечных комнатах, то для них лучше подбирать теплые тона: бежевый, золотистый, светло-розовый.

Несмотря на размер кухни правило рабочего треугольника соблюсти получилось. Все, что должно быть под рукой, там и находится.

Также для комнат окнами на север лучшее лекарство — зеркала. Они хорошо улавливают свет, делают помещение уютнее. А вот глянцевые фасады — верное решение. Любые отражающие поверхности делают северное помещение теплее.

Тем, кто обустраивает кухню с недостатком естественного освещения, я бы советовала отдавать предпочтение оттенкам, представленным на фото с кухней нашей работы. Увидеть больше можно в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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