﻿ Рокеры Three Days Grace раздавали автографы минским фанаткам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рокеры Three Days Grace раздавали автографы минским фанаткам

12.07.2017 09:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Автографсессия канадских альтернативщиков Three Days Grace была запланирована на час дня, но в итоге началась около пяти вечера. Сотни поклонников группы (в основном девушки) дожидались заветных росписей, а некоторые в обмен на автограф дарили музыкантам небольшие презенты: матрешки на ключи, кто-то даже вручил барабанщику Нилу Сандерсону его карандашный портрет. Three Days Grace раздавали автографы около часа.

"Вчера мы ездили в аэропорт, встречали музыкантов. Нам этого показалось мало, вот, пришли еще и за автографами. Ждали долго, но чего не сделаешь ради любимой группы", — рассказали фанатки рок-коллектива.

Three Days Grace приобрели популярность в 2003 году, после выхода одноименного альбома. В 2007 году были признаны ведущим музыкальным коллективом среди всех жанров рока в Канаде и США. В 2012 из коллектива ушел солист Адам Гонтье, его место занял Мэтт Уолст, брат гитариста группы.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске прошел концерт канадской рок-группы Three Days Grace. Смотрите на видео, как перед выступлением музыканты раздавали автографы своим поклонникам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сын Трампа предал гласности переписку о компромате на Клинтон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика