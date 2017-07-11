Рокеры Three Days Grace раздавали автографы минским фанаткам

Автографсессия канадских альтернативщиков Three Days Grace была запланирована на час дня, но в итоге началась около пяти вечера. Сотни поклонников группы (в основном девушки) дожидались заветных росписей, а некоторые в обмен на автограф дарили музыкантам небольшие презенты: матрешки на ключи, кто-то даже вручил барабанщику Нилу Сандерсону его карандашный портрет. Three Days Grace раздавали автографы около часа.

"Вчера мы ездили в аэропорт, встречали музыкантов. Нам этого показалось мало, вот, пришли еще и за автографами. Ждали долго, но чего не сделаешь ради любимой группы", — рассказали фанатки рок-коллектива.

Three Days Grace приобрели популярность в 2003 году, после выхода одноименного альбома. В 2007 году были признаны ведущим музыкальным коллективом среди всех жанров рока в Канаде и США. В 2012 из коллектива ушел солист Адам Гонтье, его место занял Мэтт Уолст, брат гитариста группы.