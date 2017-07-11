Лавров сожалеет, что Запад не поддержал белорусскую кандидатуру на пост в руководстве ОБСЕ

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Россия сожалеет, что некоторые западные партнеры не хотят поддержать очень сильную кандидатуру из Беларуси на пост в руководстве ОБСЕ.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ, передает ТАСС .

"По вопросам, которые сейчас всех очень волнуют, связанных с назначением генерального секретаря и руководителей бюро по демократии и правам человека, специального представителя по СМИ, верховного комиссара по национальным меньшинствам, - идет переговорный процесс, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Сожалеем, что ряд наших западных партнеров категорически не хочет обеспечить сбалансированный характер руководящего звена организации, и, в частности, не поддержал очень сильную кандидатуру, которую Беларусь выдвинула, их представитель в Вене - госпожа Купчина. Убеждены, она сильный кандидат на любую из этих должностей".

Лавров также подчеркнул, что сохранение "вакуума" на этих должностях "не способствует эффективным шагам ОБСЕ". "Но дискриминация стран, которые находятся к востоку от Вены, это, прежде всего, страны СНГ, при назначении на руководящие посты - это явление, которое надо изживать, в частных разговорах подавляющее большинство моих коллег с этим соглашаются", - заключил министр.

Стало известно также, что ОБСЕ под председательством Австрии предложила назначить на пост генерального секретаря бывшего постпреда Швейцарии при организации Томаса Гремингера, а также договорилась о назначении новых кандидатур в три своих важнейших института. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Также Курц назвал главных кандидатов на вакантные должности руководителей трех институтов. Во главе Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств должен встать бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ - бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - экс-министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.