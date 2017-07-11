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Сын Трампа предал гласности переписку о компромате на Клинтон
12.07.2017 09:30 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
10 июля сообщалось, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон.
Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, касающуюся возможности получения предвыборным штабом отца компрометирующих документов на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон, передает
«Здесь вы найдете всю переписку полностью», — написал Трамп-младший. Публикацию переписки сын Трампа объяснил желанием быть полностью открытым.
10 июля сообщалось, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон.
Об этой встрече 9 июля написала The New York Times. По информации издания, в ней также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, Весельницкая не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.
Позже Весельницкая опровергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей в Кремле. Также юрист сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все подобные обвинения, в том числе на высшем уровне.
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10 июля сообщалось, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на...
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