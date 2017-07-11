В России вступила в силу новая редакция ПДД: уточнены правила обгона и использование детских кресел

С 12 июля в России вступила в силу новая редакция ПДД. Некоторые пункты в новых правилах стали гораздо жестче, а некоторые, наоборот — гораздо лояльнее. Изменения коснулись использования детского кресла и правил обгона, пишет «Московский комсомолец».





Нововведения коснутся, как правил перевозки малолетних детей, так и детей школьного возраста от семи до 12 лет. До сих пор на заднем сиденье детей до 12 лет нужно было перевозить с помощью автокресел, бустеров или адаптеров ремней безопасности, на переднем — только с помощью автокресел. Теперь кресло или бустер обязательны, только если на заднем сиденье едет ребенок младше семи лет. Остальных допускается пристегивать штатными ремнями. На переднем пассажирском сиденье детей до 12 лет надо перевозить только в кресле, как и сейчас. Штраф за нарушение правил прежний: 3 тысячи рублей. Госавтоинспекция и эксперты все же рекомендуют продолжать использовать автокресла, если ребенок ниже 150 см.

Гораздо строже новые правила стали в отношении перевозки детей до семи лет. Теперь вводится запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки «детей младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». За нарушение этого правила водитель может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей… В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге штраф составит 2,5 тысячи рублей".

Кроме того, в новых ПДД введен запрет на оставление детей младше семи лет без присмотра на стоянке (речь идет о предотвращении случаев, когда ребенок сидит с закрытыми окнами в машине либо авто вместе с ребенком увозят на эвакуаторе). Штраф за это нарушение составляет 500 руб., он закреплен в п. 1 ст. 12.19 КоАП РФ, пояснил во вторник господин Кузин. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков уже заявил, что планирует вносить поправки в КоАП, в которых будет записана санкция за это нарушение не менее 5 тыс. руб.

Еще одна новая статья касается правил обгона. На любых дорогах с двусторонним движением теперь запрещено движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями или сплошной линией разметки. На практике это означает: если водитель выехал на обгон в разрешенном месте через прерывистую линию, а заканчивает его через сплошную, в запрещенном месте, он будет однозначно виноват и может быть лишен прав через суд, пояснила «Ъ» юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева, ранее на этот счет часто возникали споры между водителями, инспекторами и судами. До сих пор запрет распространялся на выезд на встречку в запрещенном месте, теперь речь идет о запрете движения по такой полосе, пояснил Владимир Кузин.