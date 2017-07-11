Федеральная избирательная комиссия США зарегистрировала предвыборную кампанию в поддержку актера и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона на президентских выборах 2020 года.





Официальное название кампании в поддержку Джонсона — «Run the Rock 2020» («Голосуйте за Скалу в 2020-м»). Заявка на ее регистрацию была подана писателем-фрилансером и блогером Кентоном Тилфордом, который проживает в городе Уилинг в штате Западная Виргиния, где, согласно документу, и находится штаб кампании (судя по всему, это адрес проживания Кентона).

В заявке указаны две должности, обе из которых занимает Тилфорд.

Неизвестно, каким образом Кентон связан с Дуэйном Джонсоном (и связан ли вообще), а также какова его мотивация. Впрочем, сам актер по прозвищу Скала многократно шутил насчет того, что готов побороться за кресло президента США, а в этом году даже назвал такую возможность «реальной».

«Меня очень сильно беспокоит судьба нашей страны, и мысль о том, что я могу в один прекрасный день стать президентом, чтобы оказать на политику позитивное воздействие и заняться глобальными изменениями, очень вдохновляет, — заявил актер в мае. — Но пока этого не случилось, очень важно, чтобы во главе страны сейчас и в будущем стоял сильный и честный лидер».

Ранее о намерении поучаствовать в предвыборной гонке 2020 года заявлял также американский рэпер Канье Уэст.





В 2015 году на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards музыкант сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году.

«Мы должны научить наших детей верить в себя. Не знаю, что я потеряю после этого. Это неважно, хотя… Это не про меня. Это про идеи. Про людей с идеями. Про людей, которые верят в истину. И да, как вы, наверное, уже догадались, я решил в 2020 году баллотироваться на пост президента», — заявил исполнитель.

Тогда же рэпер подчеркнул, что не намерен становиться конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года и переносит свою президентскую кампанию на 2024-й.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает полет на вертолете Ми-2 на « Фестивале авиационного спорта ».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».