У «Евросети» будет единый владелец



фото: Allcentr.by

«МегаФон» и Veon (управляет «Вымпелкомом») прекращают совместную деятельность в рамках бизнеса «Евросети», в которую входит более 4 тыс. салонов, работающих в более чем 1,5 тыс. городов и населенных пунктов на территории России и Беларуси.

«МегаФон» приобретает у «Вымпелкома» принадлежащую тому долю в размере 50% акций ритейлера и, таким образом, доведет свое владение до 100%, сообщает «Коммерсантъ» . «Вымпелком», в свою очередь, приобретет половину салонов «Евросети». При этом «Евросеть» останется на рынке как операционная компания, а салоны, которые получает «Вымпелком», будут работать под брендом «Билайн».

Достигнутое соглашение позволит «МегаФону» и Veon реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России, отмечается в сообщении «МегаФон». «При этом “Евросеть” продолжит развиваться как розничная сеть»,— подчеркнул гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

«По условиям соглашения часть своих помещений “Евросеть” передает компании “Вымпелком”. Этот процесс будет длительным и равномерным, поэтому не принесет проблем компании. Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей»,— добавил президент «Евросети» Александр Малис в сообщении ритейлера. Сейчас в «Евросеть» входит более 4 тыс. салонов, работающих в более чем 1,5 тыс. городов и населенных пунктов на территории России и Беларуси.

В рамках соглашения «Вымпелком» также произведет денежную выплату за приобретаемые салоны: их стоимость оценивается выше 50% «Евросети» из-за долга компании, уточняет источник “Ъ”, знакомый с условиями сделки. Сами операторы детали сделки не раскрывают. Как сообщал “Ъ” в марте, в ходе предварительных договоренностей обсуждалась сумма доплаты 1,25 млрд руб. Общий долг "Евросети" к концу 2015 года составлял около 10 млрд руб. К концу 2016 года он сократился примерно до 9 млрд руб., уточнял тогда собеседник “Ъ”.

О переговорах по поводу выкупа «Евросети» «МегаФоном» в марте 2017 года заявлял гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков. Veon тогда же сообщал, что рассматривает различные варианты в отношении «Евросети» и ведет переговоры с «МегаФоном» по этому вопросу. Переход «Евросети» к единому владельцу — вопрос оптимизации расходов мобильных операторов, поясняли тогда эксперты. В апреле «Вымпелком» в своих материалах отразил убыток на сумму около 6 млрд руб. по итогам 2016 года от обесценения инвестиций в «Евросеть». Убыток появился «вследствие операционной неэффективности совместного предприятия», уточнял оператор.

«Евросеть» — крупнейшая в России розничная сеть на рынке мобильных и электронных устройств. «Вымпелком» приобрел 49,9% «Евросети» у Александра Мамута в 2008 году за 226 млн долларов. «МегаФон» стал акционером ритейлера в декабре 2012 года, выкупив у господина Мамута 25% «Евросети». Еще 25% компании в ходе той сделки приобрел холдинг Garsdale Алишера Усманова (впоследствии этот пакет также получил «МегаФон»), а 0,1% — «Вымпелком». Вся «Евросеть» в ходе этой сделки была оценена в 2,14 млрд долларов.