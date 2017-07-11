В Минске пройдет форум специалистов индустрии развлечений

Минске пройдет форум специалистов индустрии развлечений">

фото: Games.mail.ru Минске пройдет форум специалистов индустрии развлечений">

Международная встреча специалистов индустрии развлечений пройдет в Минске 12-14 июля. Ожидается, что в ней примут участие представители из 50 городов России, Беларуси, а также дальнего зарубежья.

Форум организует Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), сообщает БЕЛТА . В мероприятии примут участие руководители и специалисты парков, развлекательных центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, туристических компаний, учреждений культуры, представители городских администраций, общественные организации, производители аттракционной техники и др.

Всего ожидается около 150 участников из 50 городов России, Беларуси и других стран мира (Италии, Германии, Польши, Испании, Казахстана, Украины, Турции, Польши и др.).

Летняя встреча РАППА проводится с целью обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомства специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечения внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов.

На летней встрече РАППА будут рассмотрены такие вопросы, как развитие парков культуры и отдыха, создание комфортных общественных пространств, выбор оптимальной концепции развлекательных центров и другие. Авторитетные эксперты развлекательного бизнеса проведут мастер-классы. Запланирована презентация нового оборудования и последних достижений развлекательной индустрии от ведущих производителей. Состоится презентация проекта первого белорусского тематического парка развлечений "Зодиак". Гости посетят аквапарк "Лебяжий", музей истории Великой Отечественной войны, офис компании Wargaming, парк культуры и отдыха имени Челюскинцев, центральный детский парк имени Горького, тематический развлекательный центр "Динозаврия", Мирский замок и дворцово-парковый комплекс в Несвиже.