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В Минске пройдет форум специалистов индустрии развлечений

12.07.2017 10:03 — Разное | Ежедневник  
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фото: Games.mail.ru

Международная встреча специалистов индустрии развлечений пройдет в Минске 12-14 июля. Ожидается, что в ней примут участие представители из 50 городов России, Беларуси, а также дальнего зарубежья.

Форум организует Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), сообщает БЕЛТА. В мероприятии примут участие руководители и специалисты парков, развлекательных центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, туристических компаний, учреждений культуры, представители городских администраций, общественные организации, производители аттракционной техники и др.

Всего ожидается около 150 участников из 50 городов России, Беларуси и других стран мира (Италии, Германии, Польши, Испании, Казахстана, Украины, Турции, Польши и др.).

Летняя встреча РАППА проводится с целью обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомства специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечения внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов.

На летней встрече РАППА будут рассмотрены такие вопросы, как развитие парков культуры и отдыха, создание комфортных общественных пространств, выбор оптимальной концепции развлекательных центров и другие. Авторитетные эксперты развлекательного бизнеса проведут мастер-классы. Запланирована презентация нового оборудования и последних достижений развлекательной индустрии от ведущих производителей. Состоится презентация проекта первого белорусского тематического парка развлечений "Зодиак". Гости посетят аквапарк "Лебяжий", музей истории Великой Отечественной войны, офис компании Wargaming, парк культуры и отдыха имени Челюскинцев, центральный детский парк имени Горького, тематический развлекательный центр "Динозаврия", Мирский замок и дворцово-парковый комплекс в Несвиже. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Международная встреча специалистов индустрии развлечений пройдет в Минске 12-14 июля. Ожидается, что в ней примут участие представители из 50 городов России,...

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