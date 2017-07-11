ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

12-летний британский регбист погиб при попытке спасти тонущую девочку

12.07.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский регбист Оуэн Дженкинс, выступающий за команду «Ноттингем Кэжуалс» погиб в возрасте 12 лет при попытке спасти тонущую девочку. Об этом сообщает BBC News.


Оуэн Дженкинс. Фото: facebook.com/CasualsRFC

Дженкинс заметил барахтающегося в воде ребенка, проходя мимо плотины на реке Трент. Парень бросился в воду и помог утопающей выбраться, однако сам не сумел справиться с течением и утонул.

По словам родных, Дженкинс не умел плавать. «Мы не знаем всех подробностей, но ясно, что он — герой», — сказала Лиз Райан, тетя погибшего.

Дженкинс выступал за «Ноттингем Кэжуалс» с семи лет. Клуб выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена на странице в Facebook.

10 июня регбист австралийского клуба «Ворринг» умер от травм, полученных во время матча национального чемпионата с «Гордоном».

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский регбист Оуэн Дженкинс, выступающий за команду "Ноттингем Кэжуалс" погиб в возрасте 12 лет при попытке спасти тонущую девочку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У «Евросети» будет единый владелец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика