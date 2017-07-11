|
В Китае сообщили о первой успешной телепортации на околоземную орбиту
Исследователи из Китая сообщили о первой в истории успешной квантовой телепортации поляризации фотона с Земли на спутник. Препринт исследования опубликован на площадке
Год назад китайские ученые запустили на околоземную орбиту спутник «Мо-цзы» с высокочувствительным приемником фотонов. Наземная станция расположилась в обсерватории Нгари в Тибете на высоте около 4 километров над уровнем моря. Расстояние между спутником и станцией варьировалось от 500 до 1400 километров.
Месяц назад ученые
За 32 дня исследователи отправили миллионы фотонов и продемонстрировали телепортацию их поляризации. Результат был положительным в 911 случаях. Максимальное расстояние передачи составило 1400 километров.
Сейчас ученые сообщили об успехе первых экспериментов. Они создали первую квантовую сеть между Землей и спутником, побили рекорд наибольшего расстояния квантовой запутанности, а также использовали эту квантовую сеть для телепортации первого объекта с земли на орбиту.
Точность телепортации достигает 80 процентов, а потери составляют от 41 до 52 децибелл (долетает один фотон из 100 тысяч),
В будущем явление квантовой телепортации планируют использовать для построения масштабных сетей. «Эта работа устанавливает первую связь между землей и спутником для доверенной и сверхдальней квантовой телепортации, что является важным шагом на пути к глобальному квантовому интернету», — пишут исследователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В будущем явление квантовой телепортации планируют использовать для построения масштабных сетей.
|
Архив (Разное)
Комментарии