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ЗОЖ Владимира Япринцева: Я не считаю это зарядкой. Это как молитва. Это обязательно
Большой спорт и большой бизнес — не для слабых духом. Многократный чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира по самбо, Владимир Япринцев входил в двадцатку крупнейших бизнесменов страны. За перипетиями
Большие спортсмены бывшими не бывают
— Я долгое время не уходил из активного спорта — в 1991 году последний раз выступал на чемпионате мира. Уже за несуществующую де-факто страну, которая называлась СССР. Как мы тогда поехали в Канаду и как друг друга поддерживали — отдельная история, и молодому поколению было бы очень полезно это послушать. Потом я долгое время боролся за клубы. Мы выезжали на турниры — по дзюдо в основном.
Сейчас, если у меня есть свободное время, тренируюсь обязательно. Это очень важно. Вот возьмем вес. На последнем чемпионате мира я выступал в весовой категории 74 килограмма, имея примерно такой вес. Сейчас вешу 84−85 килограммов. По ветеранам боролся на турнирах два раза, один — в весовой категории 82 килограмма, второй — 90 кг.
Важный для меня сейчас проект — портал
Это не зарядка, а молитва
— У меня есть обязательный комплекс упражнений, которые я делаю каждый день, в каком бы состоянии ни был. Это упражнения на спину, руки и пресс. Без всяких тренажеров — просто набор упражнений, отжиманий, буквально на 15 минут утром. Я не считаю это утренней зарядкой. Это как молитва. Это обязательно. Дома делаю, в гостинице.
Конечно, если есть возможность (а я ее стараюсь обязательно находить), три раза в неделю я тренируюсь серьезно. Хожу минимум по десять километров. В промежутках — подтягивания.
На просьбу прикинуть скорость ходьбы — достаточно ли километров шести в час, Япринцев улыбается:
— Чуть побыстрее лучше. Это должен быть почти бег. Но все-таки это ходьба. Это приводит мои мысли в норму. Стараюсь часто ходить один — меня не пугает одиночество. Или с собакой. У меня алабай, Хан. Но если хороший собеседник, а их у меня несколько, хорошо и вместе. Один из них — поэт и композитор Анатолий Длусский. Я часто с ним хожу, когда бываю в Минске. Кстати, очень много сюжетов его песен придумано во время наших бесед.
Еще баню я очень люблю. Раньше чаще, но и сейчас стараюсь, чтобы раз в неделю сходить. Для многих, в первую очередь спортсменов, баня — средство для сгонки веса. Мне повезло, я не очень много гонял вес, а если гонял, то голодом. Поэтому баня для меня — удовольствие, а не ужас, как для многих бывших спортсменов.
С сентября — на ковер
А вот к модным спортивным девайсам Япринцев абсолютно равнодушен, как и к спортивной одежде. Говорит, можно и босиком позаниматься. Но как же контролировать пульс, скорость?
— Я знаю себя очень хорошо. Столько лет в большом спорте. Да я из него, в общем, и не уходил. Я на татами, на ковре до последнего времени был. Сейчас в силу обстоятельств я много времени провожу в поездках, но это ничего. Начиная с сентября обязательно возобновлю тренировки на ковре.
И не просто так: в планах Япринцева — участие в чемпионате мира среди ветеранов. «Точно это не известно, но не исключаю», — уточняет он.
Курение — это глупость
В еде никаких жестких правил и ограничений не признает.
— Стараюсь соблюдать православные посты. В остальном — никаких жестких норм, вроде того, что после шести я не ем. В любом случае я знаю, что при определенных обстоятельствах я могу быстро потерять вес. Силы воли у меня хватит, — улыбается он.
К слову, после года в СИЗО, откуда Япринцев вышел в августе 2016-го, бизнесмен весил 72 килограмма. Зарядка и серьезный набор упражнений и там входили в обязательную программу бизнесмена и спортсмена.
Отношение Япринцева к алкоголю очень спокойное.
— Нельзя сказать, что я трезвенник. Тем более в хорошей компании. К примеру, если я в Грузии и друг говорит, что его дед делал это вино — как отказаться? Это неуважение! Конечно, я поднимаю бокал. Но, честно говоря, если я даже немного выпью, на следующий день чувствую себя плохо, некомфортно. Так что алкоголь я употребляю редко. А вот курить — никогда. Никогда в жизни не курил. Ну только если пацаном еще пробовал. Но это была игра, баловство. Никогда это меня не привлекало. Считаю курение откровенной глупостью. А уж когда люди начинают уже в приличном возрасте, лет в сорок курить, объясняя это какими-то трудностями… Это баловство и распущенность.
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О том, как держать в форме тело и мысли, почему он никогда не курил и ради чего в сентябре вновь вернется на ковер, Япринцев рассказал GO.TUT.BY.
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