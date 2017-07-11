ЗОЖ Владимира Япринцева: Я не считаю это зарядкой. Это как молитва. Это обязательно

Большой спорт и большой бизнес — не для слабых духом. Многократный чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира по самбо, Владимир Япринцев входил в двадцатку крупнейших бизнесменов страны. За перипетиями суда по его делу следила вся страна, удивляясь физической и моральной стойкости человека в крайне непростых обстоятельствах. О том, как держать в форме тело и мысли, почему он никогда не курил и ради чего в сентябре вновь вернется на ковер, Япринцев рассказал GO.TUT.BY.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Большие спортсмены бывшими не бывают

— Я долгое время не уходил из активного спорта — в 1991 году последний раз выступал на чемпионате мира. Уже за несуществующую де-факто страну, которая называлась СССР. Как мы тогда поехали в Канаду и как друг друга поддерживали — отдельная история, и молодому поколению было бы очень полезно это послушать. Потом я долгое время боролся за клубы. Мы выезжали на турниры — по дзюдо в основном.

Сейчас, если у меня есть свободное время, тренируюсь обязательно. Это очень важно. Вот возьмем вес. На последнем чемпионате мира я выступал в весовой категории 74 килограмма, имея примерно такой вес. Сейчас вешу 84−85 килограммов. По ветеранам боролся на турнирах два раза, один — в весовой категории 82 килограмма, второй — 90 кг.

Важный для меня сейчас проект — портал «Мы родом из самбо». Через эту площадку мы организуем чемпионат мира среди ветеранов, который пройдет в Греции. Эта же площадка нас собирает перед чемпионатом мира в Сочи в ноябре. Мы с Асламбеком Аслахановым, лидером нашего ветеранского движения, проведем тренировочный сбор ветеранов, среди которых много прославленных спортсменов. Все мы братья, друзья, вне зависимости от спортивных достижений. Мы собираем весь бывший Союз, поддерживаем спортсменов-ветеранов, попавших в сложные жизненные ситуации. Мы помогаем друг другу не на словах, а на деле. Как говорится, пока вольники проходят в ноги, самбисты выходят в люди.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это не зарядка, а молитва

— У меня есть обязательный комплекс упражнений, которые я делаю каждый день, в каком бы состоянии ни был. Это упражнения на спину, руки и пресс. Без всяких тренажеров — просто набор упражнений, отжиманий, буквально на 15 минут утром. Я не считаю это утренней зарядкой. Это как молитва. Это обязательно. Дома делаю, в гостинице.

Конечно, если есть возможность (а я ее стараюсь обязательно находить), три раза в неделю я тренируюсь серьезно. Хожу минимум по десять километров. В промежутках — подтягивания.

На просьбу прикинуть скорость ходьбы — достаточно ли километров шести в час, Япринцев улыбается:

— Чуть побыстрее лучше. Это должен быть почти бег. Но все-таки это ходьба. Это приводит мои мысли в норму. Стараюсь часто ходить один — меня не пугает одиночество. Или с собакой. У меня алабай, Хан. Но если хороший собеседник, а их у меня несколько, хорошо и вместе. Один из них — поэт и композитор Анатолий Длусский. Я часто с ним хожу, когда бываю в Минске. Кстати, очень много сюжетов его песен придумано во время наших бесед.

Еще баню я очень люблю. Раньше чаще, но и сейчас стараюсь, чтобы раз в неделю сходить. Для многих, в первую очередь спортсменов, баня — средство для сгонки веса. Мне повезло, я не очень много гонял вес, а если гонял, то голодом. Поэтому баня для меня — удовольствие, а не ужас, как для многих бывших спортсменов.

С сентября — на ковер

А вот к модным спортивным девайсам Япринцев абсолютно равнодушен, как и к спортивной одежде. Говорит, можно и босиком позаниматься. Но как же контролировать пульс, скорость?

— Я знаю себя очень хорошо. Столько лет в большом спорте. Да я из него, в общем, и не уходил. Я на татами, на ковре до последнего времени был. Сейчас в силу обстоятельств я много времени провожу в поездках, но это ничего. Начиная с сентября обязательно возобновлю тренировки на ковре.

И не просто так: в планах Япринцева — участие в чемпионате мира среди ветеранов. «Точно это не известно, но не исключаю», — уточняет он.



Спутником Япринцева в пеших походах часто бывает алабай Хан. Фото из личного архива

Курение — это глупость

В еде никаких жестких правил и ограничений не признает.

— Стараюсь соблюдать православные посты. В остальном — никаких жестких норм, вроде того, что после шести я не ем. В любом случае я знаю, что при определенных обстоятельствах я могу быстро потерять вес. Силы воли у меня хватит, — улыбается он.

К слову, после года в СИЗО, откуда Япринцев вышел в августе 2016-го, бизнесмен весил 72 килограмма. Зарядка и серьезный набор упражнений и там входили в обязательную программу бизнесмена и спортсмена.

Отношение Япринцева к алкоголю очень спокойное.

— Нельзя сказать, что я трезвенник. Тем более в хорошей компании. К примеру, если я в Грузии и друг говорит, что его дед делал это вино — как отказаться? Это неуважение! Конечно, я поднимаю бокал. Но, честно говоря, если я даже немного выпью, на следующий день чувствую себя плохо, некомфортно. Так что алкоголь я употребляю редко. А вот курить — никогда. Никогда в жизни не курил. Ну только если пацаном еще пробовал. Но это была игра, баловство. Никогда это меня не привлекало. Считаю курение откровенной глупостью. А уж когда люди начинают уже в приличном возрасте, лет в сорок курить, объясняя это какими-то трудностями… Это баловство и распущенность.