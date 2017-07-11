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В приграничных пунктах пропуска появился Wi-Fi от "Белтелекома"
В конце июня 2017 года на пяти автодорожных пунктах пропуска Брестской области
Выйти в интернет теперь можно по дороге в Польшу или Украину. Wi-Fi работает в пунктах пропуска «Варшавский мост», «Домачево», «Песчатка», «Мокраны» и «Козловичи».
Чтобы подключиться, нужно выбрать сеть Wi-Fi с идентификатором BELTELECOM и зарегистрироваться в ней через браузер по номеру мобильного.
15 минут в течение суток предоставляются бесплатно. Дополнительное время можно оплатить с помощью банковской карты, SMS или карты предоплаченного доступа.
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Бесплатным он будет только первые 15 минут.
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