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В приграничных пунктах пропуска появился Wi-Fi от "Белтелекома"

12.07.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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В конце июня 2017 года на пяти автодорожных пунктах пропуска Брестской области заработал общедоступный Wi-Fi от «Белтелекома». Бесплатным он будет только первые 15 минут.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выйти в интернет теперь можно по дороге в Польшу или Украину. Wi-Fi работает в пунктах пропуска «Варшавский мост», «Домачево», «Песчатка», «Мокраны» и «Козловичи».

Чтобы подключиться, нужно выбрать сеть Wi-Fi с идентификатором BELTELECOM и зарегистрироваться в ней через браузер по номеру мобильного.

15 минут в течение суток предоставляются бесплатно. Дополнительное время можно оплатить с помощью банковской карты, SMS или карты предоплаченного доступа.

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Бесплатным он будет только первые 15 минут.

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