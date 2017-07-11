В конце июня 2017 года на пяти автодорожных пунктах пропуска Брестской области заработал общедоступный Wi-Fi от «Белтелекома». Бесплатным он будет только первые 15 минут.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выйти в интернет теперь можно по дороге в Польшу или Украину. Wi-Fi работает в пунктах пропуска «Варшавский мост», «Домачево», «Песчатка», «Мокраны» и «Козловичи».

Чтобы подключиться, нужно выбрать сеть Wi-Fi с идентификатором BELTELECOM и зарегистрироваться в ней через браузер по номеру мобильного.

15 минут в течение суток предоставляются бесплатно. Дополнительное время можно оплатить с помощью банковской карты, SMS или карты предоплаченного доступа.