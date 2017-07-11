Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию обнажилась для журнала ESPN Body Issue

Американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue. Об этом сообщает Daily Mail .

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:10 PDT

26-летняя Вагнер стала первой фигуристкой, согласившейся принять участие в откровенной фотосессии. До этого для ESPN Body Issue снимались американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.

Вагнер — двукратная чемпионка мира в командных состязаниях (2013, 2015), вице-чемпионка мира в одиночном катании (2016). В 2014 году на Олимпиаде в Сочи американка завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:09 PDT

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:11 PDT

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:11 PDT

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked Публикация от Bomb Celebrity (@bombcelebrity) Июл 11 2017 в 12:05 PDT

6 июля обнаженными снялись хоккеистки сборной США . В фотосессии приняли участие шесть спортсменок.

В мае прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Свищев порекомендовал российским спортсменкам отказаться от фотографий в обнаженном виде.