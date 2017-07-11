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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию обнажилась для журнала ESPN Body Issue
Американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue. Об этом сообщает
26-летняя Вагнер стала первой фигуристкой, согласившейся принять участие в откровенной фотосессии. До этого для ESPN Body Issue снимались американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.
Вагнер — двукратная чемпионка мира в командных состязаниях (2013, 2015), вице-чемпионка мира в одиночном катании (2016). В 2014 году на Олимпиаде в Сочи американка завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.
6 июля обнаженными
В мае прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Свищев порекомендовал российским спортсменкам отказаться от фотографий в обнаженном виде.
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Американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue.
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