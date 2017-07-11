ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Певец и гитарист из Бразилии выступит в Минске

12.07.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

26−27 июля в Минске выступит звезда бразильского джаза — певец и гитарист Адриано Триндади. Концерты экспрессивного исполнителя пройдут во Дворце Республики в Джаз-Клубе.


Один из ярких джазменов Бразилии — Адриано Триндади (Adriano Trindade) известен широкой публике, как основоположник современной самбы и босса-новы. Его композиции объединяют пульс самбы, энергию американского джаза и классическую бразильскую музыку.

Кто-то сказал, что Триндади — это Элл Джарро в Бразилии. Оба музыканта написали и исполнили огромное количество песен, и оба стали символами современного джаза своих стран с мелодиями — «The Girl from Ipanema», «Desafinado», «How Isensitive», «One Note Samba», «Wave», которые являются стандартами современной джаз-самбы. По его собственному признанию, Адриано непрофессионал, хотя поет с четырех лет: музыке его учила мама, а играть на гитаре он начал еще в школьном бэнде.

Можно сказать, что музыка — это дело всей жизни Адриано, хотя долгое время голос певца был скрыт от широкой публики. Его дебютный альбом Sotaque Brasil вышел в Германии в 2008 году, когда музыканту было 27 лет, и был воспринят публикой на ура. Причем, наибольшее радушие проявили слушатели и специалисты за рубежом: в тот же год за свой альбом музыкант был награжден немецкой Grammy, как лучший новый иностранный сольный исполнитель.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В 2012 году Адриано отправился в свое первое мировое турне — 130 концертов в 97 странах мира, в поддержку альбома Adriano Trindade Los Quemados Number Four и заодно выпустил двойной концертный альбом Live in Cernošice, в котором продемонстрировал свой талант импровизатора.

Все эти годы Триндади является желанным гостем на всех джазовых фестивалях и концертах в любой стране мира. В июле 2017 готовится к выходу новый альбом Адриано Триндади «Balancando o Jazz» (раскачивая джаз).

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В Минске бразильская звезда и его бэнд исполнят зажигательные мелодии с берегов Атлантического океана.

Где: Дворец Республики (Джаз-Клуб).

Когда: 26−27 июля.

Билеты от 35 до 50 рублей.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает полет на вертолете Ми-2 на «Фестивале авиационного спорта».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26−27 июля в Минске выступит звезда бразильского джаза - певец и гитарист Адриано Триндади.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Путину показали новейшее ружье-излучатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика