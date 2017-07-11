Певец и гитарист из Бразилии выступит в Минске

26−27 июля в Минске выступит звезда бразильского джаза — певец и гитарист Адриано Триндади . Концерты экспрессивного исполнителя пройдут во Дворце Республики в Джаз-Клубе.





Один из ярких джазменов Бразилии — Адриано Триндади (Adriano Trindade) известен широкой публике, как основоположник современной самбы и босса-новы. Его композиции объединяют пульс самбы, энергию американского джаза и классическую бразильскую музыку.

Кто-то сказал, что Триндади — это Элл Джарро в Бразилии. Оба музыканта написали и исполнили огромное количество песен, и оба стали символами современного джаза своих стран с мелодиями — «The Girl from Ipanema», «Desafinado», «How Isensitive», «One Note Samba», «Wave», которые являются стандартами современной джаз-самбы. По его собственному признанию, Адриано непрофессионал, хотя поет с четырех лет: музыке его учила мама, а играть на гитаре он начал еще в школьном бэнде.

Можно сказать, что музыка — это дело всей жизни Адриано, хотя долгое время голос певца был скрыт от широкой публики. Его дебютный альбом Sotaque Brasil вышел в Германии в 2008 году, когда музыканту было 27 лет, и был воспринят публикой на ура. Причем, наибольшее радушие проявили слушатели и специалисты за рубежом: в тот же год за свой альбом музыкант был награжден немецкой Grammy, как лучший новый иностранный сольный исполнитель.

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В 2012 году Адриано отправился в свое первое мировое турне — 130 концертов в 97 странах мира, в поддержку альбома Adriano Trindade Los Quemados Number Four и заодно выпустил двойной концертный альбом Live in Cernošice, в котором продемонстрировал свой талант импровизатора.

Все эти годы Триндади является желанным гостем на всех джазовых фестивалях и концертах в любой стране мира. В июле 2017 готовится к выходу новый альбом Адриано Триндади «Balancando o Jazz» (раскачивая джаз).

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В Минске бразильская звезда и его бэнд исполнят зажигательные мелодии с берегов Атлантического океана.

Где: Дворец Республики (Джаз-Клуб). Когда: 26−27 июля. Билеты от 35 до 50 рублей. Купить билет

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