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Путину показали новейшее ружье-излучатель
Президенту России Владимиру Путину на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» показали новейшую разработку конструкторского бюро «Аэростат» — противодроновый комплекс «Заслон»,
Противодроновая винтовка способна сажать квадрокоптеры в радиусе до полукилометра. Пока существует только три готовых образца «Заслона», предположительная рыночная цена — около 80 тысяч российских рублей за штуку (около 1300 долларов).
Путин осмотрел ружье-высокочастотный излучатель и
По словам главного конструктора Александра Краснянского, «Заслон» можно использовать, в частности, для охраны аэродромов, частных объектов, объектов транспортной инфраструктуры.
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Пока существует только три готовых образца.
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