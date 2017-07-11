Путину показали новейшее ружье-излучатель

Президенту России Владимиру Путину на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» показали новейшую разработку конструкторского бюро «Аэростат» — противодроновый комплекс «Заслон», сообщает военный блог Центра анализа и стратегий.



Фото: innoprom.com

Противодроновая винтовка способна сажать квадрокоптеры в радиусе до полукилометра. Пока существует только три готовых образца «Заслона», предположительная рыночная цена — около 80 тысяч российских рублей за штуку (около 1300 долларов).

Путин осмотрел ружье-высокочастотный излучатель и спросил , зачем сбивать дроны. Политику объяснили, что иногда они нелегально залетают на территории аэропортов или тюрем.

По словам главного конструктора Александра Краснянского, «Заслон» можно использовать, в частности, для охраны аэродромов, частных объектов, объектов транспортной инфраструктуры.