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В Сеть "утекли" изображения безрамочного смартфона Google

12.07.2017 10:07 — Разное | Tut.by  
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Ресурс Android Police опубликовал рендер нового флагманского смартфона компании Google — Pixel XL 2. Судя по изображению, новинка получит безрамочный экран, как в Samsung Galaxy S8.


Основная «фишка» аппарата — практически полное отсутствие боковых рамок вокруг дисплея, что делает его схожим с уже вышедшими в этом году Samsung Galaxy S8 и LG G6 с подобным дизайном. Сам экран, скорее всего, получит диагональ в 5,99 дюйма, будет изготовлен по технологии OLED и получит соотношение сторон 18:9 (или 2:1), как у основных конкурентов.

Основу корпуса смартфона составит металл, а стеклянная вставка на задней стороне девайса теперь занимает меньше свободного пространства и не охватывает сканер отпечатков пальцев. Также хорошо заметен увеличенный глазок основной камеры, который все так же расположен в верхнем левом углу корпуса.

Еще одной особенностью новинки обозреватели Android Police называют технологию Edge Sense (реагирование на силу нажатия по краям), как во флагманском HTC U11. Важно, что издание оценило достоверность полученного изображения в 8 из 10 баллов. Несмотря на очень надежный источник, 2 балла остается на случай, если Google в последний момент решит внести изменения в дизайн аппарата.

Ранее сообщалось, что Pixel XL 2 будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Также не исключено, что в новинке не будет 3,5-мм разъема для наушников. Презентация смартфона, скорее всего, пройдет не раньше октября текущего года.

 
 
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Судя по изображению, новинка получит безрамочный экран, как в Samsung Galaxy S8.

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