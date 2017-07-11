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Названы три самых комфортных для жизни города в России

12.07.2017 10:31 — Разное | Ежедневник  
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Названы три самых комфортных для жизни города в России

фото: iz.ru

Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву, а наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде.

Такую картину показал «Индекс качества городской среды», с которым ознакомились «Известия». Его подготовило КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию.

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей. Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же неудовлетворительное (49% и менее). Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти два города смогли обойти Москву в разделе «Социально-досуговая зона»: в Санкт-Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, а в Москве показатель составил 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.

В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства».

 
 
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Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву, а наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде.

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