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К 2019 году Volkswagen "научит" автомобили общаться между собой

12.07.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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Одна из важных задач, которую ставят перед собой автопроизводители, — наделить автомобили способностью общаться между собой. В первую очередь, для сокращения числа несчастных случаев и минимизации их последствий.


Фото: Volkswagen

С 2019 года Volkswagen будет оснащать автомобили оборудованием для беспроводного обмена данными, чтобы они могли сообщать друг другу информацию о дорожной обстановке. Сообщения будут отправляться в считанные миллисекунды участникам дорожного движения в радиусе около 500 м. Водители получат звуковое и визуальное оповещение о возросшей вероятности аварийной ситуации и смогут оперативно среагировать, даже если потенциальная угроза исходит «из-за угла» и находится вне поля зрения. Система будет также сообщать о скользкой дороге, заторах и других дорожных ситуациях. Обмен информацией будет происходить как между автомобилями, так и между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры.

Это станет возможным благодаря использованию технологии pWLAN на основе стандарта IEEE 802.11p. Для функционирования технология не требует наличия покрытия сотовой сети и не влечет дополнительных расходов на связь. Технология будет использоваться водителями, автомобилями с автопилотом и экстренными службами. Если полиция и скорая помощь также будут подключены — водители смогут получать информацию об их ближайшем местонахождении.

На данный момент Volkswagen прорабатывает этот аспект с властями, министерством транспорта и другими участниками дорожной инфраструктуры, чтобы ускорить распространение технологии и включить её в базовое оснащение всех автомобилей. В то же время, огромные усилия прикладываются, чтобы разработать соответствующую защиту персональных данных.

 
 
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Автопроизводители давно работают над тем, чтобы научить автомобили общаться между собой. Volkswagen обещает сделать это к 2019 году.

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