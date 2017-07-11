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Последствия грозового фронта в РБ: упавшие деревья и отключение света

12.07.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Грозовой фронт прошел по республике, из-за непогоды пострадали девять населенных пунктов в четырех районах Брестской области, сообщили в среду в МЧС Беларуси.

Последствия грозового фронта в РБ: упавшие деревья и отключение света
© Pixabay
Минск пережил грозу, в области без света остались более 4 тысяч домов

Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду повреждены кровли трех жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания. Также зафиксированы 18 случаев падения деревьев: в Брестской — 6, Гродненской — 7, Могилевской — 5.

Обильные осадки привели к подтоплению 13 жилых домов, детского сада и 53 частных подворий. Возле деревни Новое Село в Волковысском районе размыт участок дорожного полотна. Пострадавших нет, сообщили спасатели.

"Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев, ликвидации последствий подтоплений", — добавили в МЧС.

Наибольшее количество отключений электричества отмечено в Брестской области, сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".

Последствия грозового фронта в РБ: упавшие деревья и отключение света
© Фото: МЧС Беларуси
Сотрудники МЧС убирают упавшие деревья

В настоящий момент продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 26 населенных пунктах, ведутся работы на 22 воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ.

В Витебской и Гродненской энергосетях на утро 12 июля отключений в распределительных сетях нет, уточнили в "Белэнерго".

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших от непогоды в Беларуси нет, несмотря на падения деревьев, подтопления и отключения электричества.

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