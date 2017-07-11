Последствия грозового фронта в РБ: упавшие деревья и отключение света

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Грозовой фронт прошел по республике, из-за непогоды пострадали девять населенных пунктов в четырех районах Брестской области, сообщили в среду в МЧС Беларуси.

Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду повреждены кровли трех жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания. Также зафиксированы 18 случаев падения деревьев: в Брестской — 6, Гродненской — 7, Могилевской — 5.

Обильные осадки привели к подтоплению 13 жилых домов, детского сада и 53 частных подворий. Возле деревни Новое Село в Волковысском районе размыт участок дорожного полотна. Пострадавших нет, сообщили спасатели.

"Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев, ликвидации последствий подтоплений", — добавили в МЧС.

Наибольшее количество отключений электричества отмечено в Брестской области, сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".



© Фото: МЧС Беларуси Сотрудники МЧС убирают упавшие деревья

В настоящий момент продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 26 населенных пунктах, ведутся работы на 22 воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ.

В Витебской и Гродненской энергосетях на утро 12 июля отключений в распределительных сетях нет, уточнили в "Белэнерго".