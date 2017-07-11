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Лукашенко – СМИ: Вы стали основной составляющей гибридных войн

12.07.2017 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко – СМИ: Вы стали основной составляющей гибридных войн

фото: Altaitarif22.ru

Выступая на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, Александр Лукашенко отдельно коснулся проблемы влияния информации на сознание людей.

Президент констатировал стремление общества узнать буквально все и как можно быстрее. "Напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более - выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово все чаще расходится с реальностью. Дальше - больше, эта информация становится оружием, которое провоцирует конфликты и вооруженные столкновения, - цитирует Лукашенко БЕЛТА. - Разжигая вражду и ненависть, не дает возможности для мирного строительства, здорового обсуждения разных мнений, политических и социальных подходов к жизни. И здесь, согласитесь, вряд ли можно оправдаться рейтингами".

Президент в этой связи обратил внимание на тему так называемых гибридных войн, которые ведутся в том числе в киберпространстве, в экономике, политике. "Я подвожу к тому, что важнейшей, может быть, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве. Идет не артиллерийская подготовка, а идет подготовка в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн", - заявил президент.

"Сложно поспорить с тем, что жизнь сегодня во многом ускорилась. Чтобы не отстать от прогресса, от динамики нынешнего мирового развития, надо не просто идти, а бежать. Но это не относится к спешке и погоне за сенсациями в вашем деле. Ведь от вас во многом зависят мир и спокойствие в обществе! Давайте не забывать об этом", - призвал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что "навязывать журналистам мнение, загонять в рамки каких-то стереотипов недопустимо".

"Смысл подлинной свободы слова, которую мы в Беларуси высоко ценим, не только в возможности выбора, но и в ответственности за него. Давайте будем едины в главном - в поиске и утверждении правды, в нашем осмыслении настоящего и будущего", - призвал Лукашенко.
 

 
 
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Выступая на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, Александр Лукашенко отдельно коснулся проблемы влияния информации на сознание...

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