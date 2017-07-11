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Паралимпиец из ОАЭ погиб на тренировке в Лондоне во время подготовки к ЧМ
Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей, специализирующийся на метании копья, погиб в результате несчастного случая во время тренировке в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
Спортсмен в тренировочном лагере готовился к чемпионату мира, который пройдет в столице Великобритании с 14 по 23 июля. По данным издания
Соболезнования близким спортсмена выразил глава МПК Филип Крэйвен.
— Мы все опустошены в связи со случившимся. Паралимпийское движение выражает соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Абдуллы, а также национальному паралимпийскому комитету ОАЭ. Нас всех шокировала эта ужасная трагедия, — приводит слова Крэйвена пресс-служба МПК.
В память о спортсмене во время церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике состоится минута молчания.
Хайаей занял шестое место в метании копья на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в классе F34 (метание сидя в коляске).
Чемпионат мира в Лондоне должен был стать вторым в его карьере, на дебютном для себя мировом первенстве в Катаре в 2015 году он показал пятый результат.
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Спортсмен в тренировочном лагере готовился к чемпионату мира, который пройдет в столице Великобритании с 14 по 23 июля.
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