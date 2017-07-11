Многодетных направили строиться по очереди - семья осталась без господдержки и с кредитом под 19%

У белорусов сложилось убеждение, что в нашей стране все многодетные семьи могут рассчитывать на поддержку государства при строительстве жилья. Что рождается третий ребенок — смело вступай в строительство, бери кредит, государство погасит часть долга. На практике все не так просто. Семья Юрия и Натальи получить одноразовую субсидию не смогла из-за того, что построились не по той очереди. Семья дошла до Верховного суда, но и суды посчитали, что им ничего не полагается.

«Взяли кредит под 21%, рассчитывая на помощь государства, которую оно нам обещало»

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий Юрий состоит с 1989 года. Мужчина женился, состав семьи изменился и в очереди он со временем стал числиться как семья с составом в пять человек: он, супруга и трое детей. В октябре 2015 года, после рождения младшей дочери, администрация Фрунзенского района включила семью в отдельную очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть теперь Юрий и Наталья стояли в двух очередях на улучшение жилищных условий: в общей и в очереди многодетных.

Кроме того, семья относилась к категории малообеспеченных и, согласно закону, могла рассчитывать на получение государственной поддержки при строительстве или приобретении жилья.

— В 2016 году подошла наша очередь на строительство жилья по общему списку нуждающихся, и в июле 2016 года администрация Фрунзенского района направила нас на строительство двухкомнатной квартиры площадью 68 метров в доме в жилом квартале «Магистр» по улице Скорины в Минске, — рассказывает Наталья. — Мы согласились и взяли кредит в Беларусбанке под 21%. Мы очень рассчитывали, что, как и полагается по закону, государство потом нам поможет и выдаст субсидию на погашение части долга. Тогда это получалось 100 бюджетов прожиточного минимума — старыми деньгами 180 миллионов рублей.



Фото: Сергей Пожога, minsknews.by

Согласно решению Мингорисполкома от 22 января 2016 года, дом № 52 в «Магистре» строили для нуждающихся по направлениям администраций районов без привлечения государственной поддержки в виде льготного кредита.

— В этом решении Мингорисполкома было написано лишь о том, что льготные кредиты при строительстве данного дома не выдают. Но про использование господдержки в виде одноразовых безвозмездных субсидий не было ни слова, — говорит Наталья. — Поэтому после заключения договора с застройщиком на строительство квартиры в августе прошлого года мы подали в администрацию Фрунзенского района заявление на начисление одноразовой безвозмездной субсидии, на которую имели право по указу № 13.

В предоставлении субсидии исполком семье отказал. Объяснение удивило: господдержку не давали, поскольку семья строила квартиру по общей очереди, а не по очереди многодетных семей. По очереди многодетных, к слову, очередь семьи на получение субсидии на тот момент еще не наступила.

— Это ведь какой-то абсурд. Какая разница, по какой очереди мы строили жилье, если мы многодетная семья и были ею, когда вступали в строительство. Администрация это знала, знала, что мы будем претендовать на субсидию.

«Оснований для предоставления семье, относящейся к категории многодетной, одноразовой субсидии не имеется»

Из Минстройархитектуры, куда семья обратилась за разъяснениями, пришел ответ. Согласно нему, на строительство жилья с использованием субсидий многодетные семьи направляются в порядке очередности исходя из времени принятия их на учет нуждающихся по отдельному списку учета многодетных семей. В том числе, администрациями районов учитывается характеристика строящегося жилья — количество комнат и общая площадь. Администрацией Фрунзенского района в прошлом году на строительство четырехкомнатных, трехкомнатных и двухкомнатных квартир направляли многодетных, которые были включены в списки учета многодетных до 2013 года, однокомнатных — до 2014 года. А поскольку семья Юрия и Натальи была включена в эти списки в октябре 2015 года, их очередь на строительство жилья с использованием субсидий не подошла.

Поэтому «Минстройархитектуры с учетом сведений управления жилищной политики Мингорисполкома полагает, что оснований для предоставления семье, относящейся к категории многодетной, такого вида господдержки (в виде одноразовой субсидии — TUT.BY) на строительство вышеуказанного жилого помещения не имеется».

С таким разъяснением глава семьи не согласился и подал на администрацию Фрунзенского района в суд. Но и районный, и городской, и даже Верховный суд решение исполкома оставил в силе. Верховный суд жалобу на решение районного суда не принял, написав, что суд обосновано отказал в отмене решения администрации района, а «доводы о том, что право на получение субсидии возникло на основании подхода общей очереди, не могут быть приняты во внимание, поскольку основаны на неправильном понимании закона».

— Если раньше мы могли претендовать на финансовую помощь по указу № 585, то теперь не можем претендовать вообще не на что. Этот указ отменяется, по новому — № 240 — выдают субсидии только тем, кто только вступает в строительство. То есть мы остались ни с чем, да еще и с огромными процентами по кредиту — сейчас ставку снизили с 21% до 19%, но это все равно много. Как будем его выплачивать, понятия не имеем — ежемесячный платеж будет 800 рублей, — говорит Наталья. — О нашей ситуации знали многие чиновники: мы обращались в Минстройархитектуры, Мингорисполком, Совмин, Администрацию президента и к депутату нашего округа Дорофеевой — и абсолютно все остались равнодушными к нашей проблеме.