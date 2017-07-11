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В Речице уставший водитель ГАЗ отвлекся от управления и протаранил Chrysler

12.07.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 11 июля в районном центре, сообщили в ГАИ Гомелькой области.


27-летний водитель ГАЗ-3309 ехал по улице Светлогорское шоссе. В утомленном состоянии мужчина отвлекся от управления авто и столкнулся с Chrysler Voyager, который поворачивал налево при выезде с улицы Строителей.


34-летнего водителя Chrysler с травмами госпитализировали в районную больницу.

 
 
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34-летнего водителя Chrysler с травмами госпитализировали в районную больницу.

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