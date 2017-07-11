Лукашенко выступил на Всемирном конгрессе русской прессы

В Минске начал свою работу XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации". Он собрал представителей из 52 стран. На форуме присутствует 238 журналистов из 213 СМИ. Также в нем примут участие государственные и общественные деятели Беларуси и России, а также руководители и представители международных организаций, дипломатических миссий, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, политологи и медиаэксперты.

На пленарном заседании будут обсуждаться важнейшие темы: цивилизационные приоритеты, генерируемые в современном медиапространстве, противостояние вызовам и угрозам ХХI века, объединение усилий всех стран в борьбе с этими угрозами. Перед началом пленарного заседания перед участниками выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски. Мы конечно очень рады, что параллельно мы сделали немало для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится у нас русский язык, поднять и белорусский язык. Мы многое делаем. И вас это нисколько не должно настораживать. Потерять сегодня русский язык, это потерять свою историю, свою современность, и я уверен, свое будущее", — сказал Лукашенко.

Беларусь во второй раз принимает конгресс на своей земле. В 2013 году Всемирный конгресс русской прессы также проходил в нашей стране. Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой — Фонд ВАРП. Президент России Владимир Путин также отправил приветствие участникам конгресса.

Фрагмент выступления Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.