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Лукашенко выступил на Всемирном конгрессе русской прессы

12.07.2017 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Минске начал свою работу XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации". Он собрал представителей из 52 стран. На форуме присутствует 238 журналистов из 213 СМИ. Также в нем примут участие государственные и общественные деятели Беларуси и России, а также руководители и представители международных организаций, дипломатических миссий, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, политологи и медиаэксперты.

На пленарном заседании будут обсуждаться важнейшие темы: цивилизационные приоритеты, генерируемые в современном медиапространстве, противостояние вызовам и угрозам ХХI века, объединение усилий всех стран в борьбе с этими угрозами. Перед началом пленарного заседания перед участниками выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски. Мы конечно очень рады, что параллельно мы сделали немало для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится у нас русский язык, поднять и белорусский язык. Мы многое делаем. И вас это нисколько не должно настораживать. Потерять сегодня русский язык, это потерять свою историю, свою современность, и я уверен, свое будущее", — сказал Лукашенко.

Беларусь во второй раз принимает конгресс на своей земле. В 2013 году Всемирный конгресс русской прессы также проходил в нашей стране. Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой — Фонд ВАРП. Президент России Владимир Путин также отправил приветствие участникам конгресса.

Фрагмент выступления Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси приветствовал делегатов XIX Всемирного конгресса русской прессы, заявив, что в Беларуси не собираются отказываться от русского языка.

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