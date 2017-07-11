Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском ЧЕ

Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском чемпионате Европы (U-17) в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: cev.lu

На предварительной стадии турнира в группе подопечные Алексея Ковалева были третьими. В борьбе за 5−8-е места в плей-офф белорусы победили волейболистов Греции 3:0 (25:20, 25:12, 25:17), а в матче за пятое место не сумели одолеть россиян — 0:3 (24:26, 19:25, 22:25).

Одним из лучших игроков соревнований стал Владислав Давыскиба — 142 очка в финальном турнире и второй показатель среди самых результативных игроков.

Чемпионом Европы среди юношей стала сборная Италии, которая в финале обыграла Бельгию со счетом 3:2.

Бронзовым призером стала команда Турции. В поединке за третье места она была сильнее болгарских волейболистов.

Отметим, что обладатели золотых наград потерпели поражение в группе от белорусов со счетом 1:3.

В текущем месяце у белорусских волейболистов еще два важных турнира. Сборная девушек до 16 лет под руководством Егора Пимахина отправится в болгарский Самоков, где состоится финальная стадия чемпионата Европы (21−29 июля). Юниорская сборная Беларуси среди девушек до 18 лет как бронзовый призер континентального первенства получила право выступить на Европейском юношеском олимпийском фестивале с 23 по 29 июля.