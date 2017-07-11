ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском ЧЕ

12.07.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском чемпионате Европы (U-17) в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.lu

На предварительной стадии турнира в группе подопечные Алексея Ковалева были третьими. В борьбе за 5−8-е места в плей-офф белорусы победили волейболистов Греции 3:0 (25:20, 25:12, 25:17), а в матче за пятое место не сумели одолеть россиян — 0:3 (24:26, 19:25, 22:25).

Одним из лучших игроков соревнований стал Владислав Давыскиба — 142 очка в финальном турнире и второй показатель среди самых результативных игроков.

Чемпионом Европы среди юношей стала сборная Италии, которая в финале обыграла Бельгию со счетом 3:2.

Бронзовым призером стала команда Турции. В поединке за третье места она была сильнее болгарских волейболистов.

Отметим, что обладатели золотых наград потерпели поражение в группе от белорусов со счетом 1:3.

В текущем месяце у белорусских волейболистов еще два важных турнира. Сборная девушек до 16 лет под руководством Егора Пимахина отправится в болгарский Самоков, где состоится финальная стадия чемпионата Европы (21−29 июля). Юниорская сборная Беларуси среди девушек до 18 лет как бронзовый призер континентального первенства получила право выступить на Европейском юношеском олимпийском фестивале с 23 по 29 июля.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском чемпионате Европы (U-17) в Турции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь на 11-м месте по числу отраженных атак шифратора Petya
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика