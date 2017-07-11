Лукашенко пообещал бороться за русский язык

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Александр Лукашенко заявил, что русский язык — национальное достояние Беларуси, от которого страна никогда не откажется.

"Мы от него не отказывались и не откажемся. Более того, мы за него будем бороться", — сказал Лукашенко на заседании Всемирного конгресса русской прессы, начавшего работу 12 июля в Минске.

"В нем включены нравы, характер, толерантность, в том числе, белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов. Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… если потерять язык – потеряем историю, современность и будущее", — цитирует президента РИА Новости .

Лукашенко напомнил, что русский в Беларуси имеет статус государственного наряду с белорусским языком. При этом в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка. "Это не должно вас настораживать", — сказал Лукашенко делегатам конгресса.