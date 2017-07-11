|
Беларусь на 11-м месте по числу отраженных атак шифратора Petya
12.07.2017 11:45 — Разное | Ежедневник
Начиная с 27 июня десятки компаний в Европе, Азии и Америке пострадали от эпидемии трояна-шифратора Diskcoder.C (Petya).
Источником заражения стала компрометация программного обеспечения для документооборота M.E.Doc, широко распространенного в украинских компаниях.
В этой связи ESET составил отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в июне 2017 года, данными из которого поделился с "
По данным системы телеметрии ESET, в первые дни эпидемии большинство отраженных атак зафиксировано на Украине (75,24% срабатываний антивирусных решений). Белорусские пользователи на 11-м месте – 0,2% срабатываний. Антивирусные продукты ESET NOD32 детектируют данную модификацию шифратора как Win32/Diskcoder.C Trojan.
В июне в рейтинге киберугроз по Беларуси рост показали два семейства ПО, которое «специализируется» на показе нежелательной рекламы, – Win32/Adware.PBot и JS/Adware.Teddy.Pro. На первом месте рейтинга по-прежнему троян JS/Chromex.Submelius, который перенаправляет пользователей на веб-страницы с вредоносным ПО.
Глобальный рейтинг киберугроз также возглавляет JS/Chromex.Submelius. Положительную динамику показал JS/Danger.ScriptAttachment – потенциально опасный код во вложениях электронной почты, позволяющий загрузить на компьютер другое вредоносное ПО. Сохраняет позиции в рейтинге рекламное ПО: JS/Adware.AztecMedia, JS/Adware.Imali и JS/Adware.Serhoxs.
В мае 6,22% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начиная с 27 июня десятки компаний в Европе, Азии и Америке пострадали от эпидемии трояна-шифратора Diskcoder.C (Petya).
|
Архив (Разное)
Комментарии