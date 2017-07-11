Генпрокуратура перечислила трудности в применении антикоррупционных норм

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Генеральная прокуратура провела обобщение практики применения Закона «О борьбе с коррупцией» за период с января 2016 г. по февраль 2017 г.

В обобщении также приняли участие представители парламента, правительства, Верховного суда, МВД, КГБ, республиканских и местных органов управления, Академии управления при президенте, Института национальной безопасности.

Проведенное обобщение показало, что за короткий период с момента вступления в силу Закона о борьбе с коррупцией удалось обеспечить практическую реализацию его положений в соответствии с целями правового регулирования, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. «Проблемных вопросов системного характера, которые бы препятствовали реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, защите прав и свобод граждан, общественных интересов, не имеется», - констатируется в обобщении.

Вместе с тем отмечены некоторые трудности в применении отдельных антикоррупционных норм, направленных на минимизацию привлекательности совершения коррупционных деяний и исключение предпосылок для них.

В дополнительном анализе нуждается практика привлечения к ответственности за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции при отсутствии умысла виновного лица, а также причины отсутствия практики изъятия имущества (взыскания расходов), стоимость которого превышает доходы, полученные из законных источников (ст. 36 Закона о коррупции).

Отмечена необходимость разработки механизма практической реализации положений об общественном контроле в сфере борьбы с коррупцией (ст. 46 Закона о коррупции) и активизации указанной деятельности.

Дополнительному обсуждению с заинтересованными государственными органами подлежит предложение о регламентации полномочий кадровых служб организаций по контролю за соблюдением государственными должностными и приравненными к ним лицами ограничений, установленных Законом о борьбе с коррупцией и соответствующими письменными обязательствами.

По итогам проведенного обобщения предложены пути решения проблемных вопросов, имеющихся в практике применения антикоррупционного законодательства.

Результаты обобщения направлены прокурорам областей, города Минска, ряду государственных органов для использования в практической деятельности.