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Огромный стратегический военно-транспортный самолет пролетел "Петлю Маха"

12.07.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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Огромный C-17 Globemaster III ВВС США, способный поднять 77 тонн груза, зрелищно пролетел на малой высоте в долине Сноудония, так же известной как "Петля Маха". Это серия долин и холмов, используемых Королевскими ВВС и летчиками НАТО для низковысотных летных тренировок. Видео было опубликовано на канале YouTube.

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Обычно здесь летают истребители, поэтому появление гигантского C-17 произвело сильное впечатление на зрителей. Этот самолет настолько большой, что внутри него помещаются три ударных вертолета AH-64 Apache или два танка M1A2 Abrams.

C-17 Globemaster развивает максимальную скорость в 833 км/ч и может перевезти груз массой 56 тонн на дальность 5190 км. Длина самолета составляет 53 метра.

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Обычно здесь летают истребители, поэтому появление гигантского C-17 произвело сильное впечатление на зрителей.

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