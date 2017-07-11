В Могилеве мужчина ударил топором по машине соседа во время ссоры

В Могилеве 29-летний мужчина ударил машину соседа топором во время конфликта. За хулиганство ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в УВД Могоблисполкома .

Ссора между соседями произошла 29 июня. Сначала мужчины спорили, затем ссора переросла в серьезный конфликт. Во время него один из мужчин схватил топор и ударил им по капоту соседского Fiat. 41-летний хозяин машины обратился в милицию.

29-летний мужчина не работает, ранее был судим за хулиганство, кражу и грабеж и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции органа внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.