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После ливня автомобилисты массово ищут утерянные номерные знаки
Ливень,
Особенно жестко гроза прошлась по Солигорску, Слуцку и Гродно. В Минске затоплеными оказалось 50 мест.
Так в
Благодаря инициативе, десятки автомобилистов нашли свои номерные знаки. Те, кому повезет меньше, придется обратится в ГАИ за новыми.
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Ливень не только подтопил улицы на Брестчине, Гродненщине и Минщине, но и сорвал номерные знаки на авто.
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