После ливня автомобилисты массово ищут утерянные номерные знаки

Ливень, накрывший Брестчину, Гродненщину и Минщину вечером 11 июля, не только оставил некоторые населенные пункты этих регионов без электричества и повалил деревья, но и размыл дороги и превратил улицы в реки. Кроме этого, после грозы автомобилисты начали массово искать утерянные номерные знаки.





Особенно жестко гроза прошлась по Солигорску, Слуцку и Гродно. В Минске затоплеными оказалось 50 мест.

Публикация от Татьяна (@tatyana.trapeiko) Июл 11 2017 в 11:21 PDT

Так в группе «Солигорские автолюбители» уже с вечера автомобилисты начали размечать фото утерянных и найденных номерных знаков. Такую же акцию по возврату утерянных номерных знаков подхватили в Гродно и Слуцке , где многие автомобили оказались в воде.





Благодаря инициативе, десятки автомобилистов нашли свои номерные знаки. Те, кому повезет меньше, придется обратится в ГАИ за новыми.



Фото из социальной сети «вконтакте»