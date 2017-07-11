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После ливня автомобилисты массово ищут утерянные номерные знаки

12.07.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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Ливень, накрывший Брестчину, Гродненщину и Минщину вечером 11 июля, не только оставил некоторые населенные пункты этих регионов без электричества и повалил деревья, но и размыл дороги и превратил улицы в реки. Кроме этого, после грозы автомобилисты начали массово искать утерянные номерные знаки.


Особенно жестко гроза прошлась по Солигорску, Слуцку и Гродно. В Минске затоплеными оказалось 50 мест.

Так в группе «Солигорские автолюбители» уже с вечера автомобилисты начали размечать фото утерянных и найденных номерных знаков. Такую же акцию по возврату утерянных номерных знаков подхватили в Гродно и Слуцке, где многие автомобили оказались в воде.


Благодаря инициативе, десятки автомобилистов нашли свои номерные знаки. Те, кому повезет меньше, придется обратится в ГАИ за новыми.


Фото из социальной сети «вконтакте»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ливень не только подтопил улицы на Брестчине, Гродненщине и Минщине, но и сорвал номерные знаки на авто.

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