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МЧС о грозовом фронте: подтопления, обрыв проводов, упавшие деревья
12.07.2017 12:22 — Разное | Sputnik Беларусь
В результате прохождения грозового фронта вечером 11 июля пострадали 9 населенных пунктов в 4 районах Брестской области. Повреждения незначительные. Повреждены кровли 3 жилых домов и 21 сельскохозяйственного здания. Зафиксированы 18 случаев падения деревьев: в Брестской — 6, Гродненской — 7 и в Могилевской — 5.
"Речь идет о ситуациях, когда была потенциальная угроза. В частности в Бресте упавшее дерево перекрыло на движение на трассе М1 на несколько минут. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев, ликвидации последствий подтоплений", — сообщил Новицкий.
В результате сильных дождей в Гродненской области были подтоплены 13 жилых домов, детский сад, 53 частных подворья. В Волковысском районе Гродненской области возле деревни Новое Село размыт участок дорожного полотна. По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 333 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
По состоянию на утро 12 июля, остаются без электроснабжения 26 населенных пунктов в Брестской, Минской и Могилевской областях. Пострадавших по республике нет. Ведутся восстановительные работы. На 12 июля также объявлен оранжевый уровень опасности.
Комментарий Виталия Новицкого слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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О последствиях прошедшего по республике во вторник грозового фронта радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
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