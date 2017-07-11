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С 13 июля перекрыли трассу Р23 "Минск-Слуцк-Микашевичи". Как объехать закрытый участок
С 13 июля участок на автомобильной дороге Р23 Минск — Слуцк — Микашевичи будет перекрыт, сообщает РУП «Минскавтодор-Центр».
На участке 102 — 110,7 километр трассы дорожники будут выполнять работы по реконструкции трассы. Транзитное движение по этому участку будет закрыто. автомобили пустят в обьезд.
Движение автотранспорта на период закрытия участка дороги км 102 — км 110,7 будет осуществляться по существующим местным дорогам в соответствии с установленными дорожными знаками".
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С 13 июля участок на автомобильной дороге Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи будет перекрыт, сообщает РУП «Минскавтодор-Центр».
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