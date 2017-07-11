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iPhone 7 подешевели в Беларуси уже на треть

12.07.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
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В преддверии выхода нового поколения iPhone в сентябре цены на текущие флагманы Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus — начали идти вниз. Мы изучили рынок и выяснили, что смартфоны можно купить на 25−35% дешевле в сравнении с их первоначальной стоимостью.


В октябре 2016 года (тогда смартфоны начали массово продаваться в Беларуси) средняя цена на младшую модель iPhone 7 с 32 ГБ встроенной памяти в интернет-магазинах равнялась 1750 рублям (данные Яндекс.Маркет). Спустя 9 месяцев гаджет подешевел в среднем до 1330 рублей. Разница в цене сегодня составляет около 25%.

Цена на iPhone 7 со 128 ГБ встроенной памяти (ее можно назвать оптимальным выбором по соотношению объема встроенного хранилища и стоимости) в октябре 2016-го составляла около 1940 рублей. Сегодня такой же смартфон можно приобрести за 1520 рублей. Цена на гаджет снизилась на 22%.

Разница в цене на увеличенную версию флагмана — iPhone 7 Plus с 32 ГБ встроенной памяти на борту — в сравнении со стоимостью аппарата в октябре 2016 года составляет целых 33%. Тогда смартфон стоил порядка 2400 рублей, сегодня — от 1600 рублей.

iPhone 7 Plus со 128 ГБ встроенной памяти на момент старта продаж в Беларуси стоила около 2800 рублей. Сегодня такой же смартфон можно купить за 1840 рублей. Разница в цене в процентном соотношении составляет около 35%.

Цены на официально продаваемые в Беларуси смартфоны также снизились в сравнении с их первоначальной стоимостью на старте продаж в октября 2016 года. Например, модель iPhone 7 Plus с 128 ГБ встроенной памяти подешевела примерно на 12% (первоначальная стоимость равнялась 2599 рублям, нынешняя — 2289 рублям).

 
 
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В преддверии выхода нового поколения iPhone в сентябре этого года цены на текущие флагманы Apple снижаются.

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